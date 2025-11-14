Ônibus pega fogo na BR-262 em Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

Um ônibus pegou fogo na tarde de quinta-feira (13) na BR-262, nas proximidades da Fazenda Maralina, em Aquidauana. O incidente ocorreu por volta das 13h15, e, segundo o Corpo de Bombeiros, não havia passageiros no veículo no momento do ocorrido.



De acordo com o relato do condutor, o incêndio começou após a liberação de fumaça pelo painel do veículo. Ele conseguiu levar o ônibus até o acostamento e, com o uso de um extintor, iniciou o combate às chamas até a chegada da equipe dos bombeiros.



A guarnição realizou o ataque direto ao fogo com o uso de mangotinho, consumindo cerca de 500 litros de água. Como o assoalho do veículo era feito de madeira, foi realizado o rescaldo para evitar reignição das chamas.



Após a ação, o local foi deixado em segurança. Não houve feridos.

