04 de Dezembro de 2025 • 18:47

Segurança

Operação Alerta Vermelho chega ao quarto dia com foco em prevenção

Da redação

Publicado em 04/12/2025 às 15:13

Atualizado em 04/12/2025 às 17:58

Entre as ações desenvolvidas estão também pontos-base estratégicos e atividades de treinamento que visam qualificar o atendimento em situações de emergência / Divulgação

O 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) está no quarto dia da Operação Alerta Vermelho, ação nacional que acontece de 1º a 8 de dezembro e mobiliza os Corpos de Bombeiros de todos os estados. A iniciativa, coordenada pela Liga dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (LIGABOM), tem como objetivo reforçar a prevenção, a segurança e a capacidade de resposta a emergências durante as festas de fim de ano.

No âmbito local, o 3º GBM tem realizado atividades como orientações de segurança à população, ações educativas em locais de grande circulação, vistorias preventivas e o reforço das equipes de prontidão. A operação busca reduzir a incidência de acidentes e sinistros, com ênfase na conscientização sobre riscos domésticos, incêndios, acidentes de trânsito e o uso seguro de eletricidade e decorações natalinas.

A operação tem como finalidade preservar vidas e patrimônios, promover maior integração entre as corporações e ampliar a sensação de segurança da comunidade neste período de maior movimentação e celebrações. Entre as ações desenvolvidas estão também pontos-base estratégicos e atividades de treinamento que visam qualificar o atendimento em situações de emergência.

A iniciativa está alinhada com a semana comemorativa ao nascimento de Dom Pedro II, patrono dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, e busca fortalecer a imagem de uma corporação próxima, preparada e voltada para a proteção da população.

O 3º GBM segue com sua programação até domingo (8), intensificando as atividades preventivas e mantendo as equipes de prontidão para garantir uma resposta ágil e eficiente em caso de necessidade.

