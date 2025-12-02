OperaÃ§Ã£o Boas Festas 2025 serÃ¡ lanÃ§ada amanhÃ£ em Aquidauana

A operaÃ§Ã£o tem como objetivo intensificar a presenÃ§a policial em eixos comerciais e locais de grande fluxo de pessoas / DivulgaÃ§Ã£o

O 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizará amanhã, quarta-feira (03), o lançamento oficial da Operação Boas Festas 2025. A iniciativa visa reforçar o policiamento ostensivo e preventivo em toda a área do Comando de Policiamento de Fronteira Pantanal (CPA-3), que abrange os municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Corumbá e Ladário durante o período de festas de fim de ano.

A operação tem como objetivo intensificar a presença policial em eixos comerciais e locais de grande fluxo de pessoas, garantindo mais segurança à população nas celebrações natalinas e de virada de ano. O evento de lançamento ocorrerá às 8h45, na Travessa Tiradentes, Centro de Aquidauana.

A iniciativa segue o planejamento estratégico da Polícia Militar para as festividades de fim de ano, com foco na prevenção de ocorrências e no aumento da sensação de segurança em toda a região pantaneira.

