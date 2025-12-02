Acessibilidade

02 de Dezembro de 2025 • 21:47

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
SeguranÃ§a

OperaÃ§Ã£o Boas Festas 2025 serÃ¡ lanÃ§ada amanhÃ£ em Aquidauana

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 02/12/2025 Ã s 19:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A operaÃ§Ã£o tem como objetivo intensificar a presenÃ§a policial em eixos comerciais e locais de grande fluxo de pessoas / DivulgaÃ§Ã£o

O 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizará amanhã, quarta-feira (03), o lançamento oficial da Operação Boas Festas 2025. A iniciativa visa reforçar o policiamento ostensivo e preventivo em toda a área do Comando de Policiamento de Fronteira Pantanal (CPA-3), que abrange os municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Corumbá e Ladário durante o período de festas de fim de ano.

A operação tem como objetivo intensificar a presença policial em eixos comerciais e locais de grande fluxo de pessoas, garantindo mais segurança à população nas celebrações natalinas e de virada de ano. O evento de lançamento ocorrerá às 8h45, na Travessa Tiradentes, Centro de Aquidauana.

A iniciativa segue o planejamento estratégico da Polícia Militar para as festividades de fim de ano, com foco na prevenção de ocorrências e no aumento da sensação de segurança em toda a região pantaneira.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na NotÃ­cia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

MemÃ³ria

Ex-colaborador do O Pantaneiro retorna Ã  redaÃ§Ã£o apÃ³s 40 anos em gesto de gratidÃ£o

PolÃ­cia

Briga deixa dois feridos a golpes de garrafa na Cidade Nova em Aquidauana

PolÃ­cia

Mulher Ã© resgatada durante tentativa de feminicÃ­dio em Aquidauana

Suspeito tenta invadir condomÃ­nios de luxo e polÃ­cia investiga caso na Capital

PolÃ­cia apreende drogas e identifica adolescente namorada de traficante

PolÃ­cia Civil apreende cocaÃ­na e arma e faz duas prisÃµes em MS

Oportunidade

Dezembro comeÃ§a com 36 vagas de emprego em Aquidauana

Publicidade

PolÃ­cia

Carro com placas de Aquidauana Ã© apreendido com mais de 600 kg de maconha

ÃšLTIMAS

Economia

MS supera marca de 16,9 mil novos empregos criados nos Ãºltimos 12 meses

GALERIA DE FOTOS

Galeria de fotos: Reencontro reÃºne estudantes da dÃ©cada de 80 do Irene Cicalise

Grupo reuniu-se novamente apÃ³s dÃ©cadas para celebrar a amizade e relembrar momentos marcantes da infÃ¢ncia em Aquidauana MS

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo