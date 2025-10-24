Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 13:44

Esporte

Operação de Airsoft reúne mais de 30 participantes em Aquidauana neste fim de semana

Praticantes do esporte simulam confronto estratégico com foco em trabalho em equipe, segurança e fair play

Da redação

Publicado em 24/10/2025 às 11:55

Atualizado em 24/10/2025 às 12:31

Divulgação

O município de Aquidauana será palco neste fim de semana de uma grande operação de Airsoft, reunindo cerca de 34 praticantes do esporte, entre locais e convidados de outras cidades. A ação será realizada na região da estação ferroviária, um dos espaços tradicionalmente utilizados pelos jogadores.

De acordo com o aquidauanense Ezequiel Oliveira Figueiredo, um dos organizadores do evento, a operação contará com duas equipes: uma responsável pela defesa de uma caixa simbólica e outra pela tarefa de capturá-la, dentro de um tempo máximo de 45 minutos.

“No Airsoft, a gente chama o jogo de operação. Serão duas equipes, uma atacando e outra defendendo. O time atacante precisa capturar a caixa que ficará atrás de um vagão, enquanto os defensores terão o desafio de proteger o local durante o tempo da partida”, explica o organizador.

Modalidade baseada na honra e segurança

O Airsoft é um esporte de simulação militar que se destaca pelo espírito de honra entre os jogadores. Diferente do paintball, em que a munição é composta por bolas de tinta, o Airsoft utiliza esferas plásticas, e o participante que for atingido deve sinalizar o “acerto” e retornar ao ponto inicial do jogo.

“O Airsoft é um esporte de honra. Quando o jogador é atingido, ele precisa avisar que foi. Se não fizer isso, perde a graça. A ideia é se divertir e jogar com respeito”, pontua Ezequiel.

A segurança também é prioridade. O uso do óculos de proteção (EPI) é obrigatório e indispensável para participar. “Sem o óculos, ninguém entra no campo. É uma regra de segurança absoluta”, reforça o organizador.

Crescimento do esporte em Aquidauana

As partidas de Airsoft são realizadas em Aquidauana desde 2018, inicialmente no campo da Trindade, e hoje acontecem em espaços como o Parque de Exposições e a Estação Ferroviária. Segundo Ezequiel, o grupo está em diálogo com autoridades locais para viabilizar um campo exclusivo para a prática, possivelmente na região da Lagoa Comprida, que vem sendo revitalizada como área esportiva.

“Estamos vendo com as autoridades a possibilidade de um campo próprio, aproveitando o movimento de criação de novas áreas esportivas. Seria um avanço grande para quem pratica o esporte aqui”, comenta.

Espírito esportivo e integração

Para os participantes, mais importante que vencer é o espírito de equipe e a diversão. “A missão é capturar a caixa, mas no fim das contas, ganha quem se diverte mais. O objetivo é reunir a galera, brincar e fortalecer o esporte”, conclui Ezequiel.

Antes de cada operação, os organizadores notificam as autoridades e a Polícia Militar, garantindo segurança e tranquilidade para os moradores da região.

