Acessibilidade

07 de Novembro de 2025 • 14:58

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Operação do Gaeco cumpre mandados em Aquidauana e Anastácio

Organização criminosa comandada de dentro de presídios operava em 12 cidades de MS e em oito Estados, traficando drogas para diversas

Da redação

Publicado em 07/11/2025 às 09:53

Atualizado em 07/11/2025 às 10:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta sexta-feira, 7 de novembro, a Operação Blindagem. A ação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa armada envolvida com tráfico interestadual de drogas, corrupção, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

De acordo com o MPMS, o grupo possuía estrutura organizada e era comandado de dentro do sistema prisional, com atuação em Campo Grande, Aquidauana, Anastácio, Corumbá, Jardim, Sidrolândia, Ponta Porã e Bonito, além de integrantes nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

Leia Também

• Gaeco deflagra operação contra crimes em licitações em Miranda

• Gaeco deflagra operação contra organização criminosa em Terenos

• Gaeco investiga fraudes em licitações da Câmara e cumpre mandados em Aquidauana, Anastácio e Capital
Divulgação / MPMS

Investigações

As investigações tiveram duração de aproximadamente 25 meses. O Gaeco identificou que a organização enviava entorpecentes para cidades do interior de Mato Grosso do Sul e para outros estados, entre eles São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Acre, Maranhão e Goiás.
Os integrantes utilizavam diferentes meios de transporte, como caminhões com fundo falso, veículos de passeio, vans e remessas pelos Correios, disfarçando o envio das drogas com produtos lícitos e notas fiscais regulares.

O trabalho também apontou a ligação da organização com o Primeiro Comando da Capital (PCC), responsável por oferecer suporte operacional e impor punições a integrantes ou devedores do grupo. Foram identificados casos de extorsão e violência armada para cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico e à usura.

Corrupção e acesso a informações

A investigação teve início após a apreensão do telefone celular do líder da organização dentro de uma unidade prisional. A partir desse material, foi constatado que o grupo mantinha contato com servidores públicos responsáveis por permitir o uso de aparelhos celulares, o acesso a informações sigilosas e a transferência de internos entre presídios. O objetivo era garantir a permanência dos líderes em unidades prisionais de menor segurança, de onde continuavam coordenando as atividades ilegais.

Cumprimento de mandados

A operação desta sexta-feira cumpre 35 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Aquidauana, Sidrolândia, Jardim, Bonito, Ponta Porã e Corumbá, além de Porto Belo (SC), Balneário Piçarras (SC), Itanhaém (SP) e Birigui (SP).

Em Mato Grosso do Sul, as ações contaram com apoio do Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Força Tática e Agepen. Nos demais estados, houve apoio da Polícia Civil de São Paulo, da Polícia Militar de Santa Catarina e do próprio Gaeco catarinense. A OAB/MS acompanhou o cumprimento das diligências.

Origem do nome da operação

O nome Blindagem faz referência à proteção que membros da organização recebiam por meio da corrupção de servidores, o que lhes garantia acesso a benefícios dentro do sistema prisional, incluindo transferências estratégicas de presos e informações internas sobre movimentação carcerária.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Prefeitura e Câmara promovem audiência pública sobre PPA e LOA

Prodígio

Atleta de Aquidauana vai representar o Brasil no Pan de Judô no Peru

Oportunidade

Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quinta-feira

Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quarta-feira

Aquidauana oferece 35 vagas de emprego nesta terça-feira

Semana começa com 37 vagas de emprego em Aquidauana

Clima

Aquidauana tem previsão de calor e pancadas de chuva nesta quinta-feira

Publicidade

Luto

Comunidade indígena lamenta falecimento de adolescente de 14 anos

ÚLTIMAS

Cidades

Ponte na MS-448 é liberada após conclusão de reparos em Miranda

Serviço realizado pela Agesul, em parceria com o Governo do Estado, garante mais segurança e mobilidade na região

Economia

Evento do Sicredi conecta produtores e investidores no coração do Pantanal

Em Aquidauana, evento Invest+Agro promoveu troca de conhecimento, parcerias e soluções para o fortalecimento do agronegócio regional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo