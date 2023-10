Operação em Aquidauana combate ao tráfico de drogas

Ação ocorreu nesta quinta / Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, com apoio da Delegacia de Anastácio, deflagrou, nesta quinta-feira, dia 5, Operação Policial em combate ao crime de tráfico de drogas nas cidades de Aquidauana e Anastácio.

Segundo informações policiais, durante a manhã foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, sendo estes distribuídos nas cidades de Aquidauana/MS e Anastácio/MS. Participaram das diligências equipes da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, DP de Anastácio, DAM Aquidauana, DP de Miranda, DP de Bodoquena, DP de Dois Irmãos do Buriti e, também, equipes da Delegacia Regional de Jardim, precisamente da 1ª DP de Jardim, DAM Jardim, DP de Bonito e DP de Nioaque, sendo que 54 policiais e um cão farejador contribuíram para cumprimento dos mandados expedidos judicialmente.

As diligências resultaram em três prisões em flagrante delito, sendo, duas pela prática do crime de tráfico de drogas e uma pela prática do crime de receptação. Também, uma condução pela prática do crime de portar drogas para consumo pessoal, mas o usuário foi liberado após a assinatura de um Termo de Compromisso de Comparecimento.

Além conduções em flagrante delito, foram apreendidos, durante o cumprimento dos mandados, diversos aparelhos eletrônicos, quantias expressivas em cédulas de moeda nacional, coisas subtraídas, substâncias entorpecentes, além de outros objetos que contribuirão para a continuidade das investigações e combate a comercialização de substâncias entorpecentes nas cidades de Aquidauana e Anastácio.

Os mandados, expedidos pela Vara Criminal – Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana/MS, foram oriundos de representações, realizadas pelas autoridades policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, após intenso trabalho investigativo feito pela Seção de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana com apoio da Delegacia de Polícia de Anastácio.

Os suspeitos permanecerão à disposição da Justiça e a Polícia Civil continuará a servir e proteger a sociedade sul-mato-grossense.