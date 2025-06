Operação Lei Seca em Aquidauana aborda 72 veículos

Divulgação

A Unidade Operacional de Fiscalização de Trânsito de Aquidauana (UOPAQ), em parceria com órgãos de segurança e trânsito, realizou entre os dias 30 e 31 de maio, das 23h às 3h, a Operação Nacional Lei Seca. A ação ocorreu na Rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto.



Durante a operação, foram abordados 72 veículos, com a realização de 72 testes de alcoolemia. As equipes registraram 12 recusas ao teste, configurando infração gravíssima, conforme o Artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nestes casos, houve recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), remoção do veículo, aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir.



Além disso, quatro veículos foram identificados com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) vencido, conforme o Artigo 230, inciso V, do CTB, também passíveis de remoção. Três condutores foram flagrados sem CNH, resultando na retenção dos veículos até a apresentação de motorista habilitado. Outras três infrações diversas também foram registradas e tratadas conforme a legislação vigente.



Ao todo, foram removidos ao pátio quatro motocicletas e um automóvel.



O efetivo empregado na ação contou com seis agentes e quatro alunos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), nove policiais militares, três servidores do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), além de integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e outros órgãos, que atuaram conforme as necessidades operacionais.



A operação segue nesta sexta-feira (1º) e sábado (2), com novas ações programadas para o próximo final de semana. A iniciativa visa promover a segurança viária, reduzir acidentes e conscientizar os condutores sobre a responsabilidade no trânsito, reforçando o compromisso com a preservação da vida.



A UOPAQ informou ainda que novos agentes estão em formação para ampliar as ações de fiscalização no município.

