OperaÃ§Ã£o reforÃ§a seguranÃ§a na Avenida Pantaneta em Aquidauana

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Uma operação integrada realizada na noite deste sábado (14) mobilizou diferentes órgãos de fiscalização na região da “Pantaneta”, em Aquidauana. A ação teve como objetivo intensificar o policiamento, coibir irregularidades e garantir mais segurança para moradores e frequentadores da área.

A iniciativa fez parte da Operação Rede de Proteção e contou com a participação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e de outros órgãos municipais e estaduais, com abordagens a veículos, pessoas e estabelecimentos comerciais.

Confira a nota oficial divulgada pela polícia:

NOTA À IMPRENSA

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou, na noite de ontem (14), mais uma ação de fiscalização e saturação na Av. Dr. Sabino, região conhecida como “Pantaneta” e vias adjacentes, no município de Aquidauana.

A operação integrou a Operação Rede de Proteção e contou com a participação da Polícia Militar, DETRAN, Vigilância Sanitária, Tributação Municipal, Conselho Tutelar e DEMUTRAN. Durante a ação foram realizadas abordagens a pessoas e veículos, além de fiscalizações em estabelecimentos comerciais e verificação de possíveis situações envolvendo menores de idade.

Como resultado da operação, foram abordados 115 veículos e diversas pessoas, sendo realizados testes de etilômetro que resultaram em 12 recusas. Também foram constatadas infrações como condução de veículo sem habilitação, CNH vencida e veículos com licenciamento irregular. Ao todo, foram registradas notificações de trânsito e removidos veículos irregulares, incluindo motocicletas e um veículo artesanal. Durante as ações, dois maiores foram conduzidos por fornecer bebida alcoólica a menores.

No âmbito das fiscalizações administrativas, foram vistoriados 10 estabelecimentos comerciais e um clube onde ocorria evento festivo, sendo lavrados 11 autos de orientação. O Conselho Tutelar identificou quatro menores em situação de fiscalização, adotando as medidas cabíveis.

A Polícia Militar destaca que operações de blitz vêm sendo realizadas de forma reiterada na região e áreas próximas, com o objetivo de reforçar a segurança, coibir irregularidades e ampliar a presença policial.

A PMMS reforça que ações integradas como essa continuarão sendo executadas regularmente no município.



- Assessoria de Comunicação do 7º BPM