Orgulho Terena: jovem de Aquidauana vence barreiras e se forma em Direito

Adriel Cândido Demésio / Arquivo Pessoal

Adriel Cândido Demésio, de 29 anos, jovem terena da Aldeia Bananal, em Aquidauana, acaba de alcançar uma conquista notável: formou-se em Direito pela Faculdade Almeida Rodrigues, em Rio Verde-GO, e foi aprovado no exame da OAB.



Filho de Edivaldo Demésio, policial em Goiás, e de Lucineia Fialho Cândido Demésio, Adriel representa mais do que o sucesso pessoal; ele simboliza a força e a determinação de seu povo.



Há 32 anos, seus pais deixaram a Aldeia Bananal em busca de melhores oportunidades de trabalho fora da aldeia, levando com eles o sonho de uma vida digna para sua família. Adriel cresceu, estudou e agora se destaca em uma área de grande importância, provando que, ao contrário de estereótipos negativos que ainda recaem sobre as populações indígenas, os povos originários têm capacidades e ambições que os levam longe.



Para o tio aquidauanense, a trajetória de Adriel é uma resposta clara às percepções preconceituosas que a sociedade muitas vezes tem dos indígenas.







"A sociedade nos vê como preguiçosos, que não querem trabalhar ou estudar, mas nós trabalhamos, estudamos, e o Adriel é a prova disso. Ele é um exemplo de que os indígenas podem e estão se destacando em várias áreas".



Essa vitória não é apenas dele. Ela é compartilhada por toda a comunidade terena e por sua família, que, ao longo dos anos, fez sacrifícios para que os filhos pudessem ter acesso à educação e alcançar seus sonhos. Adriel tem uma irmã que também está concluindo o curso de Direito, reforçando ainda mais o legado de sucesso e superação da família.



O pai, Edivaldo, expressa o orgulho que sente ao ver o filho conquistar seu espaço. "É muito importante, pois os povos indígenas sofrem por não reconhecerem a capacidade que têm perante a sociedade. Adriel, com sua formação, quebra essas barreiras e abre portas para muitos outros".



Adriel, com sua formação e aprovação na OAB, não apenas alcança um marco pessoal, mas também inspira outros jovens indígenas a seguirem seus sonhos, mostrando que o caminho, por mais difícil que seja, pode levar a grandes conquistas. Que sua história ecoe por toda a comunidade de Aquidauana e além, como um exemplo de superação e orgulho para os povos indígenas do Brasil.