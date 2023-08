Os 131 anos de Aquidauana são uma marca histórica para MS e o Brasil

Alguns estudiosos definem o ano de 1600, como uma das referências mais longínquas da presença de colonizadores na região do município. Segundo eles, naquele ano, Ruy Diaz de Guzman fundou o povoado de Santiago de Xeres, às margens do Rio Mbotetey, conforme denominação dada pelos indígenas da etnia Guaicuru e que queria dizer rio sinuoso, que mais tarde veio a chamar-se Aquidauana.

Em meio às divergências dos diversos registros, sobre o surgimento do município de Aquidauana, o do IBGE (Instituto Brasileiro de Engenharia e Estatística), por exemplo, explica o dia 15 de agosto de 1892, como o início do povoamento da região. Um momento a partir do qual começou a se instalar um espaço físico e humano que possui raros registros de ocupação em séculos anteriores.

Após vários conflitos por terras, dentre os anais dessa história, há os que marcaram a responsabilidade do surgimento de Aquidauana por meio de uma comitiva comandada pelo major Teodoro Paes da Silva Rondon, ao lado dos coronéis João d'Almeida Castro, Augusto Mascarenhas, Estevão Alves Corrêa, Manoel Antônio Paes de Barros acompanhados de fazendeiros e moradores da Vila de Miranda, uma região, cujo projeto de expansão intencionava fundar um povoado à margem esquerda do Rio Aquidauana.

Dessa forma, foi em torno da pecuária que a região começou a ser, gradativamente, povoada. A necessidade de um local apropriado para as embarcações que navegavam pelo rio Miranda e que fosse mais próximo de Nioaque e de Campo Grande, que eram referências populacionais mais densas, motivou a fundação da nova vila.

De lá para cá, é bem verdade que há muitas outras histórias e causos, que contribuem para uma história popular do surgimento da cidade Portal do Pantanal ou Princesinha do Pantanal, como também é carinhosamente chamada, Aquidauana.

Desde o dia 15 de agosto de 1892 até os dias atuais, já se somam 131 anos, e neles, muita água passou debaixo das duas importantes pontes sobre o rio que dá nome à cidade.



Atual gestão municipal carrega a marca do desenvolvimento para Aquidauana

O tempo passa e chega aos dias atuais quando ao completar 131 anos, a população de Aquidauana, principalmente, é a que mais presencia o desenvolvimento do município, também através das obras de urbanização que diversos bairros estão recebendo, numa expressão de modernidade e melhoria na qualidade de vida. Entre tantas melhorias, é possível citar as que estão ocorrendo também, entre a Vila Pinheiro e Vila São Pedro, onde são mais de 200 ruas que serão beneficiadas com drenagem, asfalto, meios-fios e calçadas. Um investimento feito pela prefeitura e a Caixa Econômica Federal, buscando oferecer mais qualidade de vida e levar o desenvolvimento para os bairros.

Assim, quem trafega por diversos bairros da cidade pode constatar, a olho nu, essa transformação que tem efeito na autoestima do cidadão que contribui com seu imposto para ver seu município lhe devolvendo em obras e melhorias que, seguem também por outras áreas, como escolas, quadras esportivas, em fim.

Em quase um século e meio de História e causos, diversos foram os governos que administraram o município, e cada um deles ao passar pelo executivo, deixou sua marca e contribuição para o crescimento da cidade. Hoje, no ano de 2023, nesse início de século 21, quando a cidade completa 131 anos, há novas páginas sendo escrita no desenvolvimento de Aquidauana e aqueles que aqui chegarem e os que permanecerem serão sempre as maiores testemunhas da importância desse município para o Estado de Mato Grosso do Sul, e consequentemente para o Brasil.