Saiba tudo sobre os shows do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana dias 9,10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Os preparativos para oferecer o melhor entretenimento ao público está acelerado e a produção está cuidando dos detalhes mais precisos para proporcionar, além de música, um espetáculo visual que deixe muita saudade e o gosto de “quero mais”.

O Pantaneiro está acompanhando essa reta final da montagem para a abertura do evento e vem conversando com pessoas e artistas envolvidos na realização dessa exposição. O produtor geral dos shows do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, Flavio Rena, que vai acontecer na avenida Pantaneta, bairro Alto, da cidade, nos dias 9, 10 e 11 de junho, com entrada franca, revela como está esse aquecimento, e dá um “spoiler” sobre a qualidade do que o público vai apreciar.

“Predominando Rock, mas temos POP, MPB, POP Rock. Está a todo vapor. Estamos alinhando tudo para que fique o mais perfeito possível. O melhor já realizado até hoje. Com ótimas bandas de Aquidauana, Campo Grande e principalmente teremos a banda Raimundos”.

Flavio, que produziu o Encontro de Relíquias, 2022, voltou esse ano, e segundo o produtor, realizar esse trabalho num evento da dimensão do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, é algo que lhe dá muito orgulho e satisfação.

Na sexta-feira, dia 9, abertura da exposição das relíquias, carros antigos em excelente estado de conservação, a agenda de shows segue da seguinte maneira. `

Das 18h00 às 20h banda 262 Rock Club;

20h30 às 21h30 Mané Coxinha e os Cabeça Oca;

22h às 23h30, Chicão Castro.

No sábado, a festa segue no mesmo ritmo com shows das 18 horas até 0h30 com Marasmo das 18h às 19h30; Nômads, 20h00 às 21h30 Jacaré du Brejo com suas manobras radicais e emocionantes, das 21h30às 23h e a partir das 23 h um super show com a banda Raimundos cantando o melhor de seu repertório, inclusive a clássica “Mulher de fases”.

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana está chegando cheio de emoção. São shows musicais incríveis, tatuadores, praça de alimentação, e manobras emocionantes com as motocicletas do Jacaré du Brejo. Tudo isso com entrada gratuita nos dias 9, 10 e 11 de junho, na avenida Pantaneta, no bairro Alto, em Aquidauana. Serão três dias de muita festa e confraternização. Essa exposição de relíquias, é tradicionalmente organizada pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.