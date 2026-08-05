Paciente em estado grave é resgatado por aeronave no Pantanal

Viatura do SAMU / Arquivo O Pantaneiro

Um atendimento aéreo mobilizou equipes de resgate na quarta-feira para socorrer um paciente em estado gravíssimo na zona rural de Aquidauana. A vítima foi encontrada inconsciente em uma área de pastagem da Fazenda Santana do Deserto e precisou ser transportada de aeronave até o Aeroclube de Aquidauana.

De acordo com as informações apuradas, a fazenda entrou em contato com a equipe de resgate de Corumbá, já que as comunicações com Aquidauana estavam comprometidas devido à falta de energia elétrica na região. Durante o chamado, foi informado que uma pessoa havia sido encontrada caída no pasto, com suspeita de ter sofrido uma picada de inseto ou de algum animal peçonhento. No entanto, os primeiros moradores que localizaram a vítima não souberam informar a causa exata do ocorrido.

Com a gravidade da situação, foi solicitado que uma ambulância aguardasse o paciente na pista do Aeroclube de Aquidauana. No local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos assim que a aeronave pousou.

Segundo as equipes de socorro, o paciente apresentava quadro clínico extremamente grave, com rebaixamento do nível de consciência, baixa saturação de oxigênio e poucos batimentos cardíacos, exigindo atendimento imediato.

Após ser estabilizado pela equipe do Samu, o paciente foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana para receber atendimento médico especializado.

As circunstâncias que levaram ao estado de saúde da vítima ainda serão apuradas, e a causa exata do incidente permanece desconhecida. A suspeita inicial é de que o quadro tenha sido provocado por uma picada de inseto ou de animal peçonhento.