Acessibilidade

05 de Agosto de 2026 • 21:14

Buscar

Últimas notícias
X
URGENTE

Paciente em estado grave é resgatado por aeronave no Pantanal

Vítima foi encontrada inconsciente em fazenda de Aquidauana e foi atendindo pelo SAMU diretamente no Aeroclube

Redação

Publicado em 05/08/2026 às 16:14

Atualizado em 05/08/2026 às 16:25

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Viatura do SAMU / Arquivo O Pantaneiro

Um atendimento aéreo mobilizou equipes de resgate na quarta-feira para socorrer um paciente em estado gravíssimo na zona rural de Aquidauana. A vítima foi encontrada inconsciente em uma área de pastagem da Fazenda Santana do Deserto e precisou ser transportada de aeronave até o Aeroclube de Aquidauana.

De acordo com as informações apuradas, a fazenda entrou em contato com a equipe de resgate de Corumbá, já que as comunicações com Aquidauana estavam comprometidas devido à falta de energia elétrica na região. Durante o chamado, foi informado que uma pessoa havia sido encontrada caída no pasto, com suspeita de ter sofrido uma picada de inseto ou de algum animal peçonhento. No entanto, os primeiros moradores que localizaram a vítima não souberam informar a causa exata do ocorrido.

Com a gravidade da situação, foi solicitado que uma ambulância aguardasse o paciente na pista do Aeroclube de Aquidauana. No local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros atendimentos assim que a aeronave pousou.

Segundo as equipes de socorro, o paciente apresentava quadro clínico extremamente grave, com rebaixamento do nível de consciência, baixa saturação de oxigênio e poucos batimentos cardíacos, exigindo atendimento imediato.

Após ser estabilizado pela equipe do Samu, o paciente foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana para receber atendimento médico especializado.

As circunstâncias que levaram ao estado de saúde da vítima ainda serão apuradas, e a causa exata do incidente permanece desconhecida. A suspeita inicial é de que o quadro tenha sido provocado por uma picada de inseto ou de animal peçonhento.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana 134 anos

Mauro diz que obras representam compromisso com futuro da cidade

Educação

Semed prorroga entrega de trabalhos do Concurso Artístico e Literário de Aquidauana

Infraestrutura

Prefeitura revitaliza entrada da Ponte Nova em Aquidauana

Melhorias incluem pintura da ponte, revitalização das calçadas, postes e instalação de nova placa de boas-vindas

Mercado de trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana abre semana com 47 vagas de emprego

Publicidade

Programação dos 134 anos

Agenda desta segunda-feira tem visita a três obras em Aquidauana

ÚLTIMAS

ELEIÇOES

Crescer, incluir e transformar: plano de Riedel mira avanços na vida real dos sul-mato-grossenses

Plano de Governo registrado no TSE projeta ações sociais, desenvolvimento econômico, infraestrutura, sustentabilidade e modernização do Estado

NOTA DE FALECIMENTO

Luto em Sidrolândia: cidade lamenta falecimento trágico de estudante

Mariana de Souza Bianchin, de 13 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de segunda-feira (3)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo