Pacientes da ESF Izaura Baes e Tiago Bogado assistem palestra e realizam exames

Divulgação

Conhecimeto e conscientização nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) Izaura Baes e Tiago Bogado, foram repassados com as atividades da campanha “Outubro Rosa”, realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico através das equipes das ESFs.

Na ESF Tiago Bogado palestraram as profissionais Julia Ganzelevitch Martins (farmacêutica) e Gisele Parker (psicóloga), ambas falaram da importância da prevenção ao câncer de mama e da saúde da mulher. Ainda na ESF Tiago Bogado a equipe realizou também o encontro do Hiperdia, com os pacientes hipertensos e diabéticos.

Na ESF Izaura Baes, a equipe multidisciplinar, leia-se Cecília Mussi (Assistente Social) e Pedro Henrique (nutricionista) trataram o tema em diferentes vertentes, abordando sobre o câncer em si, como identificar, sintomas, a importância do preventivo, o autocuidado e a importância da alimentação saudável.

Nas duas ESFs, após as palestras as pacientes desfrutaram de um café da manhã e, também, puderam realizar exame preventivo e exame das mamas.