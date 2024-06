Pacientes de lar terapêutico participam de capacitação em Aquidauana

Divulgação

A Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu um curso gratuito de Barbeiro com o objetivo de ajudar na formação profissional, facilitar a reintegração no mercado de trabalho e proporcionar uma fonte de renda aos pacientes da Comunidade Terapêutica Lar Betânia.



Conforme a prefeitura, o curso teve a participação de 9 pacientes internos e uma carga horária total de 100 horas/aula, iniciando em 9 de maio e concluindo em 14 de junho. Maria Conceição Martinez, monitora da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o cabeleireiro e barbeiro Péricles Arantes, foi responsável por ministrar o Curso de Barbeiros para iniciantes.



A cerimônia de entrega dos certificados ocorreu na última sexta-feira, 14, no Distrito de Camisão, para os pacientes internos da Comunidade Terapêutica Lar Betânia. Durante o evento, o diretor da instituição, Roney Brito Madruga, enfatizou a importância dessa capacitação para os internos, destacando que "os cursos são fundamentais para reintegrar os participantes na sociedade, mostrando que eles não estão sozinhos nessa jornada. É uma oportunidade para um futuro melhor e um novo começo, já dominando uma nova profissão."