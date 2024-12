Pacientes do CAPS celebram o Natal com festival de prêmios

Gabriela Bernardes

Na manhã desta sexta-feira (20), brindando a chegada do fim de ano, os pacientes do CAPS II (Centro de Assistência Psicossocial) e seus respectivos familiares foram contemplados com uma festa de Natal, preparada e organizada pela equipe da unidade.

Na ocasião, os pacientes e familiares participaram de festival de prêmios, com brindes ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SESAU) e pela equipe do CAPS, tornando a manhã mais agradável e diferente para eles.

“Quando acontece essa interação, paciente e familiar, foi comprovado que dentre tantos benefícios, nossos pacientes se sentem valorizados, prestigiados e importantes. E, assim, promovemos ao longo do ano eventos com esse intuito, porque trabalhamos com esta proposta para trazermos as famílias para dentro do CAPS e isso ajuda no tratamento deles”, explicou Jéssica Casanova – coordenadora do CAPS.

O CAPS é um dos serviços mantidos pela Prefeitura de Aquidauana, é contínuo, ou seja, não tem recesso de fim ano. No CAPS, os pacientes não só do município, mas de toda microrregião, são atendidos pelos seguintes profissionais: psicólogo, assistente social, equipe de enfermagem, psiquiatra, médico clínico geral e educador físico.

“Este ano, tivemos uma grande conquista que foi a nossa Van 0km com capacidade para 18 lugares. Adquirida com recursos próprios, o veículo vem para somar no serviço e utilizamos para locomoção dos pacientes diariamente”, lembrou a coordenadora Jéssica.

Diariamente, passam pelo CAPS em média de 45 a 60 pacientes. Para os pacientes que ficam em período integral, são fornecidos café da manhã, almoço e lanche da tarde. No serviço, os pacientes contam com dezenas de profissionais: 01 médico clínica geral, 01 psiquiatra, 02 psicólogos, 03 enfermeiros, 03 técnicos em enfermagem, 02 assistentes sociais, 03 artesãs, 01 farmacêutica, 03 administrativos, 03 ASG, 02 cozinheiras e 02 motoristas.

Lembrando que, o CAPS é um dos serviços de saúde que continua com atendimento normal durante o recesso de fim de ano, tendo pausa apenas nos feriados nacionais (25 e 01) e com atendimento diferenciado às vésperas das datas festivas, quando atenderá das 7h às 13h.