Pacientes são beneficiados com cadeiras de rodas e equipamentos de locomoção

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana dando continuidade aos serviços e atendimentos especiais para ajudar quem tanto precisa de meios e equipamentos de locomoção e, que, na maioria das vezes não tem condições financeiras ou nem sabe por onde começar a buscar ajuda para obter, promoveu mais uma entrega gratuita de cadeiras de rodas e equipamentos.

Ontem, 19, a Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), fez a entrega de cadeiras de rodas e cadeiras de banho e diversos equipamentos de locomoção, para pacientes aquidauanenses, no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

No total, foram entregues 61 equipamentos, dentre eles, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, bengalas canadenses, muletas e almofada para prevenção de úlcera de pressão.

Estiveram presentes na entrega dos equipamentos, a secretária de Saúde e Saneamento, Patrícia Panachuki, a diretora do Núcleo de Saúde, Aline Cauneto, a coordenadora do CEM – Ana Flávia Modesto e as equipes da SESAU e do CEM, que fazem o acompanhamento dos pacientes.

Para a secretária da SESAU, Patrícia Panachuki, as entregas são resultado de uma soma de esforços e trabalho em equipe e são esperadas com expectativa pelos pacientes. “Nossas equipes acompanham de perto os pacientes e vemos o quanto eles esperam ansiosos por esses materiais que tanto são essenciais para o dia a dia deles, pois muitos não tem condições financeiras de comprar”, completou a secretária.

“Os materiais entregues são de extrema importância para quem recebe, pois dá qualidade de vida para esses usuários e seus familiares”, pontuou Ana Flávia Modesto, coordenadora do CEM de Aquidauana.

Os equipamentos de locomoção e as cadeiras entregues foram destinados à Aquidauana através de um convênio, assinado pelo prefeito Odilon Ribeiro, firmando uma parceria da prefeitura com a Programa Viver Sem Limites, do Ministério da Saúde e o Governo do Estado.

Por meio desse convênio, a equipe local da SESAU identifica, faz o levantamento e organiza o relatório com as demandas de materiais e equipamentos de locomoção adequados a necessidade de cada usuário em Aquidauana, que recebe gratuitamente o que precisa, sejam, cadeiras de banho, de rodas, próteses ou órteses.