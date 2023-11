Pacientes são orientados sobre câncer de próstata em Aquidauana

Pacientes ouviram orientações / Agecom

Dando continuidade à campanha “Novembro Azul”, nesta quinta-feira, 23, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) Modesto Pereira, localizada no Morrinho, realizou uma roda de conversa com os pacientes sobre a conscientização do câncer de próstata.

O médico Dr. Eduardo Moraes falou da importância de manter em dia o acompanhamento médico e exames, tanto para as mulheres, como para os homens. Ele destacou que homem também deve se cuidar e realizar os exames de PSA.

“Diagnóstico precoce nos ajuda a conseguir fazer o tratamento adequado e as chances de cura são muito maiores”, alertou a Assistente Social, da Equipe Multi, Cecília Mussi. Na oportunidade, a cirurgiã-dentista, Livia Darin falou sobre a prevenção do câncer bucal.

Ao mesmo tempo, no turno da manhã, as ESF’s do Bairro Guanandy e na João André Madsen (JAM) realizavam com suas equipes e os profissionais da Equipe Multidisciplinar, as palestrar com os pacientes sobre a saúde do homem.

Na ESF JAM, o dentista Paulo Ricardo Oliveira lembrou: “Se não cuidarmos da saúde, como vamos ter uma velhice tranquila para brincar com netos e bisnetos. Trabalhamos a vida toda para depois podermos descansar com saúde. E as doenças do homem, não é só sobre câncer de próstata, precisamos cuidar do corpo como um todo”.

A psicóloga Gisele Parker, falou da importância da saúde mental, dos sinais, das dores que impedem de ter qualidade de vida, da dificuldade de urinar e reforçou: "Precisamos desmistificar que, a dor que vai e volta a cada 15 dias vai passar tomando remedinhos caseiros ou até outros. E aquilo que a gente não cura, não trata, vai piorar."

Na ESF Guanandy, a enfermeira Luciene Torres, o médico Ricardo Nantes e a dentista Kezia de Lima comandaram a ação alusiva ao “Novembro Azul”, destacando a importância de manter em dia uma boa alimentação, praticar atividades físicas e de procurar um profissional da saúde a qualquer momento, principalmente, em caso de sintomas.

E finalizando a manhã na ESF Guanandy, o Educador Físico da Equipe Multidisciplinar, Marcelo Toledo realizou diferentes tipos de exercícios de alongamentos, ensinando os pacientes para que os mesmos possam estar repetindo diariamente em suas respectivas residências.