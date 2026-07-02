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Infraestrutura

Pacote de R$ 11,4 milhões leva drenagem e pavimentação a bairros de Aquidauana

Prefeitura informou que as obras seguem dentro do cronograma; equipes trabalham nos bairros Vila Icaraí, Alto e Serraria

O Pantaneiro

Publicado em 02/07/2026 às 09:18

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Obras de infraestrutura fazem parte de um pacote de investimentos superior a R$ 11,4 milhões / Divulgação/Agecom

A Prefeitura de Aquidauana informou que segue executando as obras de infraestrutura que fazem parte de um pacote de investimentos superior a R$ 11,4 milhões - destinado aos bairros Vila Icaraí, Alto e Serraria. Nesta fase, as equipes concentram os trabalhos na implantação da rede de drenagem de águas pluviais, etapa considerada essencial para garantir maior durabilidade ao pavimento e minimizar problemas históricos de alagamentos.

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Na Vila Icaraí, diversas ruas já receberam a tubulação da rede de drenagem. Nesta semana, os serviços estão concentrados na Rua José Tadão Arima, onde a equipe construtora responsável realiza a colocação de pedras ao redor dos tubos drenantes, procedimento que facilita o escoamento da água, evita o entupimento da rede e protege a estrutura contra a pressão do solo.

Por estar localizada em uma das regiões mais baixas da cidade, a Vila Icaraí recebeu um sistema de drenagem dimensionado para suportar um maior volume de águas pluviais, conforme as características geográficas. A expectativa é de que, após a conclusão dessa etapa, as vias contempladas avancem para a pavimentação asfáltica.

Outro trecho que recebe melhorias é a Rua Álvaro Pontes, no bairro da Serraria, nas proximidades do Atacado Leve Max e do CEM (Centro de Especialidades Médicas). No local, além da drenagem, as equipes realizam o ajuste das tampas dos bueiros da rede de esgoto, serviço necessário antes da execução do novo pavimento.

Diferentemente da Vila Icaraí, a Rua Álvaro Pontes será pavimentada com piso intertravado, os chamados bloquetes, solução definida após estudos técnicos em razão das características do terreno e do grande volume de água que passa pelo local durante o período chuvoso.

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O secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, o engenheiro Robert Cacho, explicou que a escolha da tecnologia busca assegurar maior resistência e durabilidade à obra.

"Como o local, na época das chuvas, recebe grande volume de água das enxurradas e é conhecido por ser um dos 'suspiros' da Lagoa Comprida, a engenharia optou pelo piso intertravado, que permite a infiltração da água, enquanto a geocélula garante a livre circulação do fluxo. Caso fosse executada a pavimentação asfáltica convencional, haveria desagregação do pavimento e danos à estrutura. Nesse trecho da Serraria, faremos como no acesso ao Frigorífico Buriti, na Rua Sete de Setembro. O piso intertravado é uma solução eficiente para áreas permeáveis", explicou o secretário.

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O prefeito Mauro do Atlântico (PSDB) destacou que a execução da drenagem antes da pavimentação é uma medida que garante maior qualidade às obras e reduz a necessidade de intervenções futuras.

"Estamos realizando uma obra completa, começando pelo que fica debaixo da terra e que muitas vezes a população não vê, mas que faz toda a diferença. Uma drenagem bem executada evita alagamentos, preserva o pavimento e oferece mais segurança para quem mora e circula por essas regiões. A Vila Icaraí vive um momento de grande crescimento e, com o novo asfalto, terá ainda mais valorização. Já na Serraria, adotamos uma solução moderna e adequada às características do local, pensando na durabilidade da obra e no melhor uso dos recursos públicos", afirmou o prefeito.

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Além de melhorar a mobilidade urbana, as intervenções visam proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres, reduzir os impactos provocados pelas chuvas e contribuir para a valorização dos bairros beneficiados. Segundo a prefeitura, as obras seguem dentro do cronograma e fazem parte do planejamento para ampliar a infraestrutura e acompanhar o crescimento de Aquidauana.

*Fotos: Divulgação/Agecom/Thais Mendes/Juliano Dervalho

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