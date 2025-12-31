Padre Chico permanece internado após pancreatite

O Pantaneiro

O padre Francisco Cáceres, carinhosamente conhecido como Padre Chico, apresenta evolução positiva em seu quadro de saúde. Internado no Hospital da Cassems de Aquidauana, o religioso está em tratamento por pancreatite e, segundo informações atualizadas, tem respondido bem aos cuidados médicos.

De acordo com a equipe que acompanha o caso, Padre Chico registrou melhora significativa da dor corporal e já retomou a alimentação, o que indica avanço no processo de recuperação. Apesar do progresso, ele permanece sob observação para monitoramento contínuo do quadro clínico.

A notícia tem trazido alívio e esperança à comunidade aquidauanense, que acompanha com carinho a recuperação do sacerdote, reconhecido por sua dedicação pastoral e proximidade com os fiéis.



O pároco de Aquidauana, padre Paulo Souza, destacou a importância do apoio espiritual neste momento. “Seguimos na recuperação e agradecemos as orações de toda a comunidade para sua melhora”, afirmou. Veja o vídeo:

A Diocese segue acompanhando a situação e reforça o pedido de orações, enquanto familiares, amigos e fiéis aguardam com confiança a plena recuperação de Padre Chico.