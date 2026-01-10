Padre Francisco Cáceres seguirá tratamento de saúde em Curitiba

Padre Chico / Pascom

O padre Francisco Cáceres, carinhosamente conhecido pela comunidade como Padre Chico, seguirá para Curitiba (PR), onde permanecerá por um período temporário para dar continuidade ao seu tratamento de saúde. No final do ano passado, o sacerdote foi internado em Aquidauana para tratar um quadro de pancreatite e, desde então, vem apresentando evolução positiva.

Hoje, dia 10 de janeiro, ele completa 26 anos de missão sacerdotal em Aquidauana.

Durante a internação no Hospital da Cassems de Aquidauana, Padre Chico respondeu bem aos cuidados médicos, com melhora significativa das dores e retomada da alimentação, sinais considerados importantes no processo de recuperação. Mesmo com esse avanço, a equipe médica optou pela continuidade do tratamento em Curitiba, onde ele contará com uma estrutura mais adequada para acompanhamento especializado.

Na capital paranaense, o padre ficará hospedado na Casa Redentorista, local que abriga padres da congregação e oferece o suporte necessário durante o período de recuperação. A escolha também se deve ao fato de a casa estar localizada próxima a um hospital, facilitando o acesso a atendimentos e exames sempre que necessário.

A notícia da transferência trouxe sentimentos mistos à comunidade católica de Aquidauana. Se por um lado os fiéis sentirão a ausência de Padre Chico, conhecido por sua proximidade, simplicidade e dedicação pastoral, por outro há esperança e confiança em sua plena recuperação. Correntes de oração já estão sendo intensificadas, pedindo saúde e força para que ele possa, em breve, retornar às suas atividades no município.

O pároco de Aquidauana, padre Paulo Souza, destacou a importância do apoio espiritual neste momento. “Seguimos confiantes na recuperação e agradecemos as orações de toda a comunidade”, afirmou.

A Diocese segue acompanhando de perto a situação e reforça o pedido para que os fiéis continuem unidos em oração, manifestando carinho e fé pela completa recuperação de Padre Chico e por seu esperado retorno a Aquidauana.