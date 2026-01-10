Acessibilidade

10 de Janeiro de 2026 • 11:32

Buscar

Últimas notícias
X
Missionários Redentoristas

Padre Francisco Cáceres seguirá tratamento de saúde em Curitiba

Padre Chico, como é carinhosamente conhecido recebe apoio em orações dos fiéis de Aquidauana

Redação

Publicado em 10/01/2026 às 06:47

Atualizado em 10/01/2026 às 09:26

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Padre Chico / Pascom

O padre Francisco Cáceres, carinhosamente conhecido pela comunidade como Padre Chico, seguirá para Curitiba (PR), onde permanecerá por um período temporário para dar continuidade ao seu tratamento de saúde. No final do ano passado, o sacerdote foi internado em Aquidauana para tratar um quadro de pancreatite e, desde então, vem apresentando evolução positiva.

Hoje, dia 10 de janeiro, ele completa 26 anos de missão sacerdotal em Aquidauana.

Durante a internação no Hospital da Cassems de Aquidauana, Padre Chico respondeu bem aos cuidados médicos, com melhora significativa das dores e retomada da alimentação, sinais considerados importantes no processo de recuperação. Mesmo com esse avanço, a equipe médica optou pela continuidade do tratamento em Curitiba, onde ele contará com uma estrutura mais adequada para acompanhamento especializado.

Na capital paranaense, o padre ficará hospedado na Casa Redentorista, local que abriga padres da congregação e oferece o suporte necessário durante o período de recuperação. A escolha também se deve ao fato de a casa estar localizada próxima a um hospital, facilitando o acesso a atendimentos e exames sempre que necessário.

A notícia da transferência trouxe sentimentos mistos à comunidade católica de Aquidauana. Se por um lado os fiéis sentirão a ausência de Padre Chico, conhecido por sua proximidade, simplicidade e dedicação pastoral, por outro há esperança e confiança em sua plena recuperação. Correntes de oração já estão sendo intensificadas, pedindo saúde e força para que ele possa, em breve, retornar às suas atividades no município.

O pároco de Aquidauana, padre Paulo Souza, destacou a importância do apoio espiritual neste momento. “Seguimos confiantes na recuperação e agradecemos as orações de toda a comunidade”, afirmou.

A Diocese segue acompanhando de perto a situação e reforça o pedido para que os fiéis continuem unidos em oração, manifestando carinho e fé pela completa recuperação de Padre Chico e por seu esperado retorno a Aquidauana.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Campanha

Janeiro Roxo alerta para diagnóstico precoce da hanseníase em Aquidauana

Meteorologia

Aquidauana e Anastácio registram calor e tempo instável nesta sexta-feira

Maria da Penha

Polícia prende em Aquidauana acusado de ameaça contra mulher

Mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência em vigor, o autor teria reiteradamente descumprido a ordem judicial, efetuando diversas ligações telefônicas e enviando mensagens via aplicativo WhatsApp à vítima, com grave conteúdo ameaçador

Fogo

Incêndio destrói quarto de residência em Anastácio

Publicidade

Aquidauana

Aquidauana segue com tempo quente e chance de chuva nos próximos dias

ÚLTIMAS

Saúde

Ebserh abre concurso em MS e oferece salários de até R$ 23 mil

Os candidatos aprovados serão regidos pela CLT e atuarão na rede de hospitais universitários geridos pela instituição

Alimentação segura

Ceasa avança na articulação para implantação de projeto para combater desperdício

Reunião com a Semadesc nesta quinta-feira (8) discutiu detalhes operacionais e orçamentários da iniciativa, que prevê transformar hortifrútis em produtos como sopa desidratada para doação

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo