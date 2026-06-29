Padre transforma abandono em esperança ao resgatar cadela em Aquidauana

Padre Paulo é conhecido pelo trabalho social que desenvolve no município / Reprodução/O Pantaneiro

Entre as dezenas de pessoas que participaram do mutirão de vacinação, adoção e castração de cães e gatos realizado no último sábado (27), na Estação Ferroviária de Aquidauana, um testemunho chamou a atenção da equipe de reportagem de O Pantaneiro. Conhecido pelo trabalho social que desenvolve no município, o padre Paulo emocionou ao compartilhar sua história de amor pelos pets e deixou um forte apelo contra o abandono e os maus-tratos.

Apaixonado pelos animais desde a infância, o pároco local contou que esse carinho nasceu dentro de casa, inspirado pelo pai, que sempre acolheu cães.

"Meu pai era apaixonado pelos animais. Tinha muito cachorro lá em casa e isso foi passando de geração para geração", relembrou.

Ao longo dos anos, o padre transformou esse ensinamento em atitude. Quando ainda morava em Ponta Porã, acolheu diversos cães abandonados e, ao ser transferido para Aquidauana, trouxe 13 animais. Com o tempo, alguns foram doados para propriedades rurais, enquanto outros permaneceram sob seus cuidados.

Hoje, quatro cadelas fazem parte da rotina do pároco. Entre elas está "Vitoriosa", uma cadelinha que recebeu esse nome por simbolizar uma verdadeira superação.

Segundo o padre Paulo, ela foi abandonada em frente à Igreja Matriz justamente no dia em que era celebrada uma missa. Muito debilitada e com uma doença em estado avançado, a cadela foi acolhida imediatamente.

"Ela apareceu bem no dia de uma missa. Abandonaram em frente à Igreja Matriz, muito doente, com uma doença bastante generalizada. Nós decidimos cuidar dela junto com as pessoas que me acompanham diariamente e com o doutor Felipe, da Clínica Quatro Patas. Hoje, ela está se recuperando", contou.

Para o religioso, histórias como a de Vitoriosa mostram que todo animal merece uma oportunidade de viver com dignidade. Por isso, ele aproveitou o evento para reforçar que adotar um animal significa assumir um compromisso para toda a vida.

"É tão importante que você cuide do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu animal de estimação. E, se você não gosta de animal, então não maltrate. Eu vejo nas redes sociais quantas pessoas maltratam os animaizinhos. Não faça isso. Isso é desumano. Deus não aprova esse tipo de atitude", alertou.

A participação do padre Paulo aconteceu durante o mutirão promovido pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), da Vigilância Sanitária e do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). A ação "Cobertor Amigo" marcou o encerramento da campanha Junho Violeta e teve como resultado a adoção de todos os cães disponíveis, além da oferta de vacinação antirrábica, cadastro para castração, orientações sobre guarda responsável e arrecadação de itens para aquecer os pets no inverno.

Apesar do sucesso da feira, há 10 gatos que ainda aguardam por uma família. A adoção continua disponível diretamente no CCZ e na Vigilância Sanitária de Aquidauana, onde os animais são entregues com castração garantida ou agendada, no caso dos filhotes.