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PANTANAL TECH 2026

Painel no Pantanal Tech debate tendências e oportunidades para impulsionar o turismo no MS

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo reuniu especialistas, gestores e empreendedor para discutir inovação, mercado e estratégias de desenvolvimento do setor

Redação

Publicado em 07/07/2026 às 13:59

Atualizado em 07/07/2026 às 14:22

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Sebrae MS

O futuro do turismo e os caminhos para fortalecer o setor em Mato Grosso do Sul estiveram em pauta durante o painel "O Futuro do Turismo: Mercado, Tendências e Oportunidades", realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) na programação do Pantanal Tech 2026, em Aquidauana.

Mediado pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, o encontro reuniu importantes representantes do setor turístico estadual: a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha; o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS), Bruno Wendling; e o empresário Gilmar França, proprietário da Vinícola Terroir Pantanal.

Durante o debate, os convidados abordaram as transformações do mercado turístico, as tendências que vêm impulsionando novos destinos, o papel da inovação, o fortalecimento do empreendedorismo e a necessidade de qualificar a oferta turística para ampliar a competitividade dos municípios sul-mato-grossenses.

A iniciativa proporcionou um espaço de diálogo entre o poder público, instituições de apoio ao empreendedorismo e a iniciativa privada, promovendo a troca de experiências e a construção de estratégias voltadas ao desenvolvimento sustentável do turismo regional.

Também foram apresentados exemplos de ações desenvolvidas em Mato Grosso do Sul que têm contribuído para fortalecer a atividade turística, com destaque para programas de qualificação de empreendedores, valorização da identidade regional e criação de produtos turísticos capazes de gerar novas oportunidades de negócios e atrair visitantes.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho, promover um debate dessa natureza durante o Pantanal Tech reforça o compromisso da gestão municipal com o planejamento de longo prazo e a construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do turismo.

A realização do painel também evidenciou o protagonismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na articulação entre os diversos segmentos que integram a cadeia produtiva do turismo, incentivando uma governança participativa e a integração entre instituições, empresários e gestores públicos.

Ao reunir especialistas e lideranças do setor, o encontro ampliou a visibilidade de Aquidauana como um dos principais polos de discussão sobre o desenvolvimento do turismo em Mato Grosso do Sul, consolidando o município como referência na promoção de iniciativas voltadas à inovação, qualificação profissional e valorização das potencialidades do Pantanal.

Integrando a programação do Pantanal Tech 2026, o painel reforçou o turismo como um dos eixos estratégicos para o desenvolvimento econômico e social de Aquidauana, estimulando a construção de soluções conjuntas para ampliar a competitividade dos destinos turísticos e fortalecer a economia regional.

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