Pais da Hemodiálise ganham homenagens no Hospital Regional de Aquidauana

Divulgação

Romper a rotina com atividades que divertem e tornam o dia a dia mais feliz e descontraído é também uma possibilidade aos pacientes que passam pelo difícil processo de hemodiálise.

No Hospital Regional de Aquidauana, aqueles que recebem o tratamento, encontram nesse setor a chance de conviver com a doença de maneira mais leve e com maior qualidade de vida.

Um exemplo disso ocorreu na última semana. Em um ambiente alegre e positivo, os pacientes com doenças renais, que se encontram três vezes por semana em sessões de diálise que duram até quatro horas, se depararam com uma linda lembrancinha preparada pelos setores de Psicologia, Nutrição e Comunicação em conjunto com a equipe médica e de enfermagem, em alusão ao Dia dos Pais, comemorado neste domingo, 13 de agosto.

Uma homenagem simples, porém carregada de carinho que, com certeza, torna o dia dos pacientes mais leve. Um a um, eles receberam uma lembrancinha para lembrar o quão são especiais para nós e como pais, para seus filhos. Um gesto de carinho que faz a diferença no dia a dia de tratamento.