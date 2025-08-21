Paixão por carros inspira aluno de Aquidauana a retratar o Encontro das Relíquias

Reprodução

O Encontro das Relíquias, que chegou à sua 9ª edição em 2025, não se consolidou apenas como um dos maiores eventos de veículos antigos de Mato Grosso do Sul. A exposição, realizada em Aquidauana, também inspira novas gerações, como no caso do estudante Miguel Lipú Ferreira, de 10 anos, que encontrou no universo dos carros clássicos a motivação para transformar sua paixão em arte.



Aluno do 5º ano B da Escola Estadual Cândido Mariano, Miguel participou neste ano do Concurso Artístico e Literário de Aquidauana. Diferente das edições anteriores, em que apresentou poesias, decidiu concorrer com um desenho que retratava o Encontro das Relíquias. Com riqueza de detalhes, reproduziu na folha carros, motos e bicicletas antigas dispostos ao redor da rotatória da cidade.



Segundo sua mãe, Andréa Lipú, o entusiasmo pelo tema vem de casa. “O Miguel tem paixão por carros. Além de desenhá-los, ele também faz criações com papelão, sucatas e legos. A inspiração vem do gosto do pai, que tem uma ciclopeças, e quando ele está de folga gosta de ficar lá inventando com as ferramentas. Em casa, os canais favoritos dele são de mecânicos e criadores de conteúdo de customização de carros. Não sei como ele sabe tanto nome de modelo e até de motor”, contou.



O interesse vai além do papel: o menino já possui mais de 100 carrinhos da coleção Hot Wheels, conhece cada modelo e até estiliza as próprias bicicletas. Uma delas, uma monareta, foi reformada pelo pai e ganhou um visual novo. Para Miguel, ver de perto os veículos expostos no Encontro das Relíquias é como realizar um sonho. “Enquanto não tem o carro dele, vai personalizando as bicicletas”, disse Andréa.



Apesar de não ter sido classificado para a final do concurso, o desenho fortaleceu ainda mais sua relação com a arte. “Ele já começou a se aperfeiçoar nas pinceladas”, completou a mãe.







O evento



Realizado anualmente em Aquidauana, o Encontro das Relíquias reúne expositores de diversas regiões do Estado e atrai visitantes de todas as idades. A programação inclui exposição de carros antigos, apresentações culturais, feira de artesanato, praça de alimentação e shows musicais.



Com apoio de patrocinadores e instituições públicas e privadas, o evento se tornou um espaço de lazer e convivência para toda a família, com estrutura que também contempla atividades voltadas ao público infantil.



Neste ano, a expectativa dos organizadores foi de recorde de visitação, confirmando a importância do Encontro das Relíquias como ponto de encontro entre tradição, cultura e memória automotiva.

