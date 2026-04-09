Palestra aborda planejamento estratégico para empreendedores em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, em parceria com o SEBRAE/MS e a Sala do Empreendedor, realizou na noite de ontem a palestra “Planejando o Sucesso”, voltada para empreendedores do município.



A atividade teve como objetivo orientar participantes sobre a elaboração de plano de desenvolvimento para negócios em funcionamento ou em fase de criação, com foco na definição de objetivos, organização e estruturação de estratégias.

A palestra foi conduzida pelo instrutor do Sebrae, Hamilton Fernandes, com duração de duas horas. O conteúdo incluiu temas como gestão empresarial, estratégias de negócios, metodologias ágeis, inovação, modelagem de negócios, análise de cenário, diagnóstico empresarial, plano de ação e gestão por indicadores.