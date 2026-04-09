Palestra aborda planejamento estratégico para empreendedores em Aquidauana

A atividade teve como objetivo orientar participantes sobre a elaboração de plano de desenvolvimento para negócios em funcionamento ou em fase de criação
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, em parceria com o SEBRAE/MS e a Sala do Empreendedor, realizou na noite de ontem a palestra “Planejando o Sucesso”, voltada para empreendedores do município.
A atividade teve como objetivo orientar participantes sobre a elaboração de plano de desenvolvimento para negócios em funcionamento ou em fase de criação, com foco na definição de objetivos, organização e estruturação de estratégias.
A palestra foi conduzida pelo instrutor do Sebrae, Hamilton Fernandes, com duração de duas horas. O conteúdo incluiu temas como gestão empresarial, estratégias de negócios, metodologias ágeis, inovação, modelagem de negócios, análise de cenário, diagnóstico empresarial, plano de ação e gestão por indicadores.
O evento ocorreu na Sala do Empreendedor, localizada na Estação Ferroviária de Aquidauana, e contou com a participação de 15 empreendedores.
Segundo o secretário municipal de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, a iniciativa contribui para a capacitação dos participantes. “Palestras como essa capacitam os empreendedores, incentivam a abertura de novos negócios com mais conhecimento e aumentam as chances de sucesso nos investimentos”, afirmou.
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