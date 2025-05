Palestra no IFMS resgata 60 anos de desafios ambientais retratados pelo Jornal O Pantaneiro

Cobertura jornalística do Jornal O Pantaneiro foi tema de palestra ministrada no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, em Aquidauana / Foto Rhobson Lima

Como parte das atividades da Semana do Meio Ambiente 2025 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana, foi realizada nesta quarta-feira (21) uma palestra com o tema “Jornal O Pantaneiro – Problemas ambientais noticiados ao longo dos 60 anos de história”. A atividade também integrou as comemorações do 60º aniversário do tradicional jornal regional O Pantaneiro, fundado em 1965.

A palestrante convidada foi a pesquisadora Lise Rossi Jones Lima, mestre em Estudos Culturais, que apresentou uma análise dos principais problemas ambientais que marcaram a trajetória jornalística do periódico ao longo de seis décadas de circulação.

Pesquisadora Lise Rossi Jones Lima ministrou palestra vom o tema “Jornal O Pantaneiro – Problemas ambientais noticiados ao longo dos 60 anos de história” (Foto Rhobson Lima)

Durante sua apresentação, Lise destacou como o jornal O Pantaneiro desempenhou um papel fundamental na documentação de eventos que impactaram profundamente o meio ambiente na região do Pantanal e nos municípios de Aquidauana e Miranda.

Entre os temas abordados, ganharam destaque:

As grandes enchentes do Rio Aquidauana, especialmente as registradas nas décadas de 1970, 1990 e mais recentemente em 2011 e 2018, que causaram alagamentos em áreas urbanas e rurais, afetando comunidades ribeirinhas e provocando perdas econômicas significativas.

Manchete sobre ataque de onça-pintada, em 1978, ilustrou palestra ministrada na Semana do Meio Ambiente do IFMS (Acervo O Pantaneiro)

A seca histórica do Rio Miranda, especialmente a que ocorreu em 2024, e que foi amplamente noticiada pelo jornal como um alerta para os impactos das mudanças climáticas e da má gestão hídrica na região pantaneira.

Os incêndios florestais no Pantanal, que têm se intensificado nas últimas décadas. A pesquisadora relembrou a cobertura crítica feita pelo jornal durante os incêndios de 2020, um dos mais devastadores da história, ressaltando a importância do papel da imprensa na conscientização ambiental.

Conflitos entre humanos e grandes felinos, como o ataque registrado em 1978, e mais recentemente, o caso da onça que matou o caseiro Jorge, ocorrido em Aquidauana no início de 2025. Segundo Lise, essas reportagens mostram a complexa convivência entre o avanço urbano e a fauna silvestre.

A pesquisadora também destacou a evolução da abordagem jornalística ao longo dos anos: “Nos anos 60 e 70, as reportagens tinham um tom mais descritivo e muitas vezes alarmista. Com o passar do tempo, o jornal foi incorporando uma linguagem mais técnica, com base em dados e entrevistas com especialistas, contribuindo para uma compreensão mais profunda dos problemas ambientais.”

A palestra despertou o interesse dos estudantes, professores e da comunidade, no auditório do campus. Ao final, Lise respondeu perguntas do público e reforçou a importância do jornalismo regional na preservação da memória ambiental e na formação de uma consciência ecológica crítica.

A atividade reforça o compromisso do IFMS e do Jornal O Pantaneiro com a educação ambiental, a história local e a valorização da informação como ferramenta de transformação social.