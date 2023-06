Palestra sobre doação de sangue acontece hoje em Aquidauana

Divulgação

Em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue (14 de junho) e para reforçar a importância da doação de sangue na sociedade, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) e o Hemosul realizam em parceria a campanha ‘Junho Vermelho’.

Em Aquidauana, a campanha acontecerá com uma palestra na Casa do Trabalhador, hoje, 16, às 8 horas, aberta para a participação da comunidade e de todos que tiverem interesse em tirar dúvidas e se informar sobre como doar sangue.

A palestra em Aquidauana será feita pela equipe do HEMOSUL, com foco na conscientização dos servidores, bem como, do público que estiver na Casa do Trabalhador, sobre a importância de doar sangue, repassando informações sobre como, onde e quem pode doar.

A Funtrab, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), busca sensibilizar os servidores e a população para se tornarem doadores e contribuírem para salvar mais vidas, visto que, devido à chegada do inverno, junho é um período com baixo índice de doações e consequentemente, há maior incidência de infecções respiratórias.

Além do período das férias escolares em que mais famílias viajam, o que contribui para a redução de bolsas de sangue. Um único doador pode salvar até quatro vidas de pessoas que necessitam de transfusão devido a acidentes, cirurgias, queimaduras e também de pacientes acometidos por leucemias e anemias que dependem de transfusões periódicas durante o tratamento.

A Casa do Trabalhador em Aquidauana, localiza-se na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto. Para mais informações, ligue 3241-5652.