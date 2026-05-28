Palestra sobre TEA em Aquidauana reúne profissionais da educação, saúde e assistência social

Capacitação teve 100 inscritos e vagas totalmente preenchidas
A iniciativa busca fortalecer as políticas públicas e preparar os profissionais para oferecer um atendimento cada vez mais inclusivo / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana, em parceria com a Assomasul, sediou uma palestra do Programa Assomasul Itaipu Gov MS 4.0, promovendo uma capacitação sobre o Transtorno do Espectro Autista. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação e contou com a palestra da professora doutora Paola Gianotto Braga, que abordou o tema Autismo em Meninas e Meninos: diferenças, desafios, diagnósticos e caminhos para a inclusão.
A formação reuniu profissionais das áreas da educação, saúde e assistência social, além de pais, profissionais de apoio e representantes de instituições religiosas. A iniciativa busca fortalecer as políticas públicas e preparar os profissionais para oferecer um atendimento cada vez mais inclusivo, humanizado e acolhedor às crianças e adolescentes diagnosticados com TEA.
Em Aquidauana, as vagas disponibilizadas pela organização foram totalmente preenchidas, alcançando 100 inscritos. Todos os participantes receberão certificado. A prefeitura destaca que inclusão, conhecimento e capacitação caminham juntos para construir uma cidade mais humana e acessível para todos.
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