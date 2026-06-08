Palestra sobre WhatsApp Business orienta empreendedores a aumentar vendas em Aquidauana

A palestra foi promovida pela Sala do Empreendedor de Aquidauana, com apoio da Prefeitura de Aquidauana / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Sala do Empreendedor de Aquidauana recebeu, no dia 3 de junho, a palestra “Aumente Suas Vendas com o WhatsApp Business”, uma capacitação voltada para empreendedores, comerciantes e profissionais interessados em aprimorar o atendimento ao cliente e ampliar suas oportunidades de negócios por meio das ferramentas digitais.

Realizado na Sala do Empreendedor, localizada na Estação Ferroviária de Aquidauana, o evento contou com a participação do consultor do Sebrae/MS Vanderlei da Silveira, graduado em Marketing, com MBA em Marketing Digital para Vendas, além de atuar como palestrante e orientador de pequenos negócios.

Durante a palestra, foram apresentados os principais recursos do WhatsApp Business, como catálogo de produtos, mensagens automáticas, etiquetas de organização, listas de transmissão, padronização do atendimento e estratégias de pós-venda. Segundo Vanderlei, quando utilizado de forma estratégica, o aplicativo se torna uma poderosa ferramenta para fortalecer o relacionamento com os clientes e aumentar as vendas.

O consultor destacou que o WhatsApp Business ajuda o empreendedor a atender melhor, responder mais rápido, apresentar seus produtos de forma mais profissional e manter contato constante com os clientes. Bem utilizado, ele deixa de ser apenas um aplicativo de mensagens e passa a ser uma ferramenta efetiva de vendas.

Vanderlei também alertou sobre os erros mais frequentes cometidos pelos empreendedores, como utilizar o WhatsApp Business da mesma forma que o aplicativo convencional, sem aproveitar funcionalidades que permitem maior organização e profissionalismo no atendimento.

De acordo com o consultor, o principal objetivo da capacitação foi mostrar, de maneira prática e acessível, como o pequeno empreendedor pode utilizar os recursos disponíveis para organizar melhor seus processos de atendimento e aumentar suas vendas.

A iniciativa reforça o compromisso das instituições parceiras com o fortalecimento do empreendedorismo local. Para o palestrante, ações como essa contribuem diretamente para a profissionalização dos pequenos negócios, melhorando a qualidade dos serviços oferecidos e impulsionando a economia do município.

A palestra foi promovida pela Sala do Empreendedor de Aquidauana, com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, em parceria com o Sebrae/MS, Cidade Empreendedora, Prodesenvolve, Semadesc e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

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