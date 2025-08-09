Acessibilidade

09 de Agosto de 2025 • 09:08

Últimas notícias
X
ExpoAqui 2025

Panfletagem na Avenida Pantaneta anuncia Violada Tendél na ExpoAqui

Evento é diferente e acontece pela primeira vez no município, trazendo mais do que show, um estilo de vida  

Ademar Cardoso

Publicado em 09/08/2025 às 08:18

Atualizado em 09/08/2025 às 08:30

As gêmeas Julia e Rafaela estarão na Vuiolada Tendél do dia 16 na ExpoAqui 2025 / (Foto Divulgação)

Quem já conhece, certamente, vai participar! Mas, quem não conhece ou nunca ouviu falar sobre a Violada Tendél, precisa ir para ver como acontece. E a oportunidade de curtir esse novo estilo de festa sertaneja, será no dia 16 de agosto, sábado, na ExpoAqui 2025, no Parque de exposições de Aquidauana/MS.

Ninguém segura quem gosta da violada Tendél e a grande prova disso, aconteceu ontem (8) à noite na Avenida Dr. Sabino, popularmente conhecida como Avenida Pantaneta, em Aquidauana.

A animação esquentou o frio na panfletagem feita para divulgar o evento. A imponente camionete Dodge Ram, a moda country, as botas e botinas, os fivelões e as músicas dançantes características do estilo sertanejo universitário, estiveram presentes na avenida.

Felipe Cavagnoli e Daniel Corrêa faaram sobre a Violada Tendél que estará pela perimeira vez em Aquidauana (Foto Ryan Santos)

A receptividade foi das melhores e não faltou quem perguntasse: “mas, o que é a Violada Tendél?” E lá estiveram Felipe Cavagnoli e Daniel Corrêa, os criadores deste tipo de show, para explicar.

Tudo começou com o aproveitamento de um jargão dos locutores de eventos sertanejos e festas universitárias: “Aôôoooo Tendél”. Felipe e Daniel criaram, assim, um novo jeito de fazer a festa acontecer.

Escolheram a glamourosa Dodge Ram, colocaram artistas na carroceria, reforçaram o som e, a partir daí, “o pau cai a foia”. É isso mesmo: o show acontece na caçamba de uma ou duas camionetes Dodge Ram, colocando o artista mais próximo do público.

Tudo acontece naturalmente, sem preocupações ou restrições. “A Violada Tendél passou a ser um estilo de vida”, propiciando fortes emoções e satisfação plena de quem participa da violada.

Primeira vez em Aquidauana

A ExpoAqui 2025 traz, pela primeira vez ao município, a Violada Tendél. O show será sábado, dia 16, com as gêmeas Júlia e Rafaela, da música “Moto”, sucesso que agita a moçada e tem, na letra, uma história bem possível de acontecer com você.

“Cê deve ser casado, ter três filhos
No interior de sei lá onde
Ou vai sumir no mundão
Depois de tirar uma moto no meu nome.”

É o que diz o refrão da música, super-dançante, bem ao estilo do sertanejo modernista que embala os universitários e quem mais curte “as modas”. Vale a pena estar na Violada Tendél para se divertir mais a vontade em volta de um palco diferente.

A Violada Tendél tem o espírito interiorano, a simplicidade e anergia da vibe de sucessos como “Camaro Amarelo”, “Você de volta”, da dupla Munhoz e Mariano, além de Maria Cecília e Rodolfo.

Deixe a sua opinião

