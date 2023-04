Pantanal Incubadora de Aquidauana seleciona novos empreendimentos

A partir da próxima-segunda-feira, 24, estarão abertas as inscrições para empresas que pretendem desenvolver e agregar valor aos negócios por meio do Programa de Incubação da Pantanal Incubadora Mista de Empresas (Pime), em Parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS).

As propostas devem ser submetidas em fluxo contínuo até 10 de novembro, por meio do preenchimento do formulário de inscrição no portal SIGProj . O objetivo da iniciativa é incentivar a formação e fortalecimento de empreendimentos inovadores com ênfase no desenvolvimento regional sustentável.

Há vagas para incubação na Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Corumbá, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. No ato da inscrição, a empresa candidata à incubação deverá apresentar Comprovante de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e atuar num raio de até 150 km do câmpus escolhido.

Os interessados também deverão escolher a modalidade de incubação. Na modalidade não-residente, a empresa recebe apoio, mas não ocupa a estrutura física da Pime. Na modalidade residente a empresa recebe apoio e tem estrutura física compartilhada. Na terceira modalidade, a empresa ocupará um módulo exclusivo.

No caso de todas as vagas para a modalidade de incubação escolhida estarem ocupadas, os empreendimentos aprovados permanecerão em lista de espera.

A Pime já possui 13 empresas graduadas, que completaram a maturidade necessária e passaram por todos os estágios da incubação. Na Cidade Universitária, nove empresas participam do programa. A secretária de Empreendedorismo e Inovação da Agência de Inovação e Internacionalização Mariana Klein Marcondes, acredita que a inscrição das empresas ajuda a conhecer melhor os ecossistemas de inovação de cada cidade.

A lista de documentos necessários para inscrição no PIME, os prazos para divulgação dos resultados das análises, os períodos para apresentação de recursos e a homologação do resultado final, além dos critérios para avaliação dos empreendimentos podem ser consultados no edital.