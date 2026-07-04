Pantanal Tech 2026 inova com Espaço de Acolhimento, Bem-Estar e Autorregulação

O Pantaneiro

Entre as novidades do Pantanal Tech 2026, um espaço voltado ao cuidado com as pessoas tem chamado a atenção dos visitantes. O Espaço de Acolhimento, Bem-Estar e Autorregulação foi criado para oferecer apoio emocional, conforto e inclusão ao público, estudantes, expositores e colaboradores durante os dias do evento.

A iniciativa disponibiliza uma equipe formada por assistente social, psicólogo, profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e monitores capacitados para prestar atendimento e orientação sempre que necessário.

O ambiente foi planejado para receber pessoas neurodivergentes, mulheres, idosos, lactantes, responsáveis por bebês e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, proporcionando um local tranquilo para descanso e autorregulação.

Entre os serviços oferecidos estão ambiente com redução de estímulos, acolhimento e orientação, materiais para expressão artística e escrita, espaço para descanso, banheiro adaptado e unissex, além de um espaço destinado aos cuidados com bebês.

A proposta reforça o compromisso do Pantanal Tech com a inclusão e a acessibilidade, garantindo que todos possam participar da programação com mais conforto, segurança e respeito às suas necessidades.

Com o lema "Tecnologia, inovação e inclusão caminham juntas", o espaço permanecerá em funcionamento durante todo o evento, consolidando-se como uma das principais novidades desta edição e demonstrando que grandes eventos também podem priorizar o bem-estar e o cuidado com as pessoas.

