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Pantanal Tech 2026 começa com ampla programação em Aquidauana

Abertura tem presença do governador Eduardo Riedel e representantes de dezenas de instituições e empresas; evento se consolida como maior encontro voltado à produção sustentável no Pantanal

O Pantaneiro

Publicado em 03/07/2026 às 08:25

Atualizado em 03/07/2026 às 13:51

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Estrutura pronta para receber o público na terceira edição do Pantanal Tech MS / Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro


Aquidauana recebe, a partir desta sexta-feira (03), a terceira edição do Pantanal Tech MS, considerado o maior encontro voltado à produção sustentável no bioma pantaneiro. O evento será realizado até domingo (05), na unidade universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), que já está com toda a estrutura preparada para receber milhares de visitantes.

A abertura oficial acontece das 09h30 às 12h, com a presença do governador Eduardo Riedel (PSDB) e representantes da UEMS, instituições parceiras, empresas e demais autoridades. A solenidade contará, ainda, com apresentações culturais, homenagens e assinatura de convênios.

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Ao longo do primeiro dia, a programação será intensa nos pavilhões, reunindo palestras, fóruns, oficinas, exposições de obras literárias, apresentações culturais, atividades de empreendedorismo, turismo e exibição de filme, além de espaços dedicados à troca de conhecimento entre pesquisadores, produtores rurais, estudantes e empresários.

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Um dos destaques desta edição é o recorde de 25 vitrines tecnológicas, distribuídas em uma área superior a 80 hectares. Os espaços apresentam soluções voltadas à produção sustentável no Pantanal, com experimentos desenvolvidos e validados em campo, permitindo que produtores conheçam tecnologias já prontas para serem aplicadas em suas propriedades. A iniciativa busca aproximar a pesquisa científica da realidade do campo e incentivar sistemas produtivos cada vez mais eficientes e sustentáveis.

Estrutura pronta para receber o público na terceira edição do Pantanal Tech MS

Também nesta sexta-feira, às 11h, o Pavilhão da Pecuária recebe o encontro "Vozes da Pecuária". A atividade marca a chegada da Comitiva Pantaneira para o Clima, expedição que percorreu regiões entre Rio Negro e Aquidauana ouvindo pecuaristas sobre os desafios e perspectivas do setor. A roda de conversa servirá para consolidar o diagnóstico da viagem e contribuir com propostas para o futuro da pecuária pantaneira.

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Encerrando o primeiro dia, a partir das 19h, o palco principal recebe a Noite Pantaneira: "Duas Cidades, um só Pantanal", promovida pelas secretarias de Cultura e Turismo de Aquidauana e Miranda. A programação inclui apresentações de música tradicional, toque de berrante, declamações, contação de histórias, danças pantaneiras e indígenas, além da valorização da cerâmica indígena e de outras manifestações culturais da região.

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A programação completa do Pantanal Tech MS 2026 está disponível no site oficial do evento e pode ser consultada pelos visitantes interessados em participar das atividades ao longo dos três dias.

*Fotos: Rhobson Tavares Lima/O Pantaneiro

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