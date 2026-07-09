Pantanal Tech movimenta economia criativa e leva cultura pantaneira ao centro da inovação

Economia criativa, cultura e bioeconomia tiveram destaque na edição 2026 do Pantanal Tech / Divulgação

A economia criativa, a cultura e a bioeconomia tiveram destaque na edição 2026 do Pantanal Tech, com pavilhões dedicados e palcos em vários formatos na fazenda da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana.

Durante os três dias de programação, 72 expositores comercializaram artesanato, alimentos, roupas, acessórios, biojoias e outros produtos autorais ligados à cultura de Mato Grosso do Sul.

Além do movimento econômico, artistas, pesquisadores e agentes públicos palestraram e debateram diversos temas, enriquecendo a experiência do público presente.

Ao mesmo tempo, a programação cultural contou com mais de 20 atividades e envolveu diretamente 145 pessoas, entre artistas, palestrantes, mediadores, artesãos e técnicos.

O Pantanal Tech foi além das discussões sobre tecnologia e produção rural, abrindo espaço para negócios criativos, manifestações culturais e produtos associados à identidade pantaneira.

Vivência Cultural teve debates de alto nível sobre arte e cultura

Expositores faturaram mais de R$ 181 mil

O Pavilhão “MS + Criativo: Economia Criativa e Bioeconomia” reuniu empreendedores de diferentes segmentos.

Foram apresentados produtos de biojoias, gastronomia, moda, costura criativa, crochê, cerâmica, madeira, couro, aromaterapia, saboaria, velas, cutelaria e artesanato indígena.

Os 72 expositores foram indicados pela Prefeitura de Aquidauana e pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). Somados, os negócios alcançaram R$ 181.755,73 durante o evento.

Mais de 30 mil pessoas passaram pelos pavilhões ao longo de 3 dias de evento

Rica e diversa programação cultura

A programação reuniu 10 diálogos criativos sobre temas como identidade pantaneira, música, literatura, audiovisual, artesanato, mercado e economia criativa.

Também foram realizadas duas apresentações de dança, dois pocket shows, duas vivências criativas, três shows musicais e duas noites pantaneiras.

As apresentações mobilizaram 134 artistas, palestrantes, mediadores e demais participantes, além de 11 técnicos responsáveis por som, palco e condução das atividades.

Entre as atrações estavam manifestações indígenas e paraguaias, apresentações musicais e espaços de troca de experiências entre produtores culturais.

Jovem empreendedor produz a própria erva de tereré e comercializa junto com artesanato e kokedamas

Empreendedores passaram por capacitação

Antes do Pantanal Tech, parte dos expositores participou da Jornada Criativa, programa desenvolvido por meio de parceria entre o Estado de Mato Grosso do Sul, o Sebrae e a Prefeitura de Aquidauana.

A preparação contou com três oficinas presenciais e uma atividade pela internet, realizadas entre maio e junho.

Os encontros abordaram seleção de produtos, identidade territorial, organização dos estandes, atendimento ao público, apresentação comercial e estratégias de venda.

Durante o evento, os participantes também receberam orientação sobre exposição dos produtos e identificação de novas oportunidades de negócios.

Artista do povo originário Kinikinau fazendo tatuagem temporária de grafismos da etnia

Evento fortaleceu pequenos negócios

A presença da cultura e da economia criativa ampliou as oportunidades de comercialização e aproximou os empreendedores de novos clientes, parceiros e instituições.

O resultado financeiro também demonstrou o potencial dos produtos ligados ao território e ao bioma pantaneiro para gerar renda e fortalecer pequenos negócios.

A participação dos empreendedores foi coordenada pela Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, por meio da Superintendência de Economia Criativa, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana.

Empreendedores da agricultura familiar expuseram e comercializaram seus produtos

Injeção na renda familiar dos expositores

Para a superintendente de Economia Criativa do Estado de Mart Grosso do Sul, Luciana Azambuja, mais do que um evento acadêmico, o Pantanal Tech impacta de forma positiva a vida de muitas pessoas: “Para além de um evento que promove o encontro dos atores, que faz o desenvolvimento sustentável do Pantanal, que valoriza o conhecimento acadêmico, ele também se tornou e se consolidou como um evento que transforma e impacta, de forma muito importante, a vida de centenas de famílias”.

“No pavilhão MS + Criativo, onde nós tivemos 72 expositores de economia criativa e bioeconomia, o volume de vendas foi de mais de R$ 180 mil, um valor que não teria circulado para essas 72 pessoas em apenas três dias, num único fim de semana, se não fosse a terceira edição do Pantanal Tech. Então, nós trabalhamos a economia criativa e a bioeconomia de Mato Grosso do Sul e do Pantanal com esse objetivo, de fazer a inclusão produtiva. A geração de renda, a valorização da cultura pantaneira, e principalmente contribuir com o reconhecimento das potências de Mato Grosso do Sul, das potências criativas, trabalhando um tripé da economia criativa, da cultura e do turismo, como inclusão produtiva, geração de renda e desenvolvimento socioeconômico do território”, finaliza Luciana.

Parceria entre estado e Prefeitura de Aquidauana garantiu programação variada de vivências culturais

Crescimento na economia criativa

Desde a primeira edição do Pantanal Tech, a comissão organizadora tem buscado fortalecer a presença da economia criativa no evento. O setor é visto como um dos motores do desenvolvimento sustentável do Pantanal e de Mato Grosso do Sul e conta com atenção especial aos empreendedores locais.

Em 2024, a seleção dos participantes foi conduzida pela UEMS e pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, reunindo cerca de 25 expositores de Aquidauana. No ano seguinte, a organização passou para a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, ampliando a participação para aproximadamente 10 expositores estaduais e 32 municipais. Já na edição de 2026, o espaço registrou novo crescimento, com cerca de 40 a 50 empreendedores de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, além de 44 representantes de Aquidauana, reforçando a valorização da produção regional e o impacto positivo na economia local.