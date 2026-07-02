Acessibilidade

02 de Julho de 2026 • 16:08

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Pantanal Tech MS 2026 terá número recorde de vitrines tecnológicas

Campos experimentais reúnem pesquisas da UEMS já testadas em campo e prontas para serem aplicadas por produtores rurais durante o evento em Aquidauana

O Pantaneiro

Publicado em 02/07/2026 às 13:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pantanal Tech MS 2026 terá a exposição de 25 vitrines tecnológicas / Divulgação

Um dos principais atrativos do Pantanal Tech MS 2026 será a exposição de 25 vitrines tecnológicas, que apresentarão soluções voltadas à produção sustentável no bioma pantaneiro. Os espaços estarão disponíveis para visitação gratuita entre sexta-feira (03) e domingo (05), durante a terceira edição do evento, realizado na Unidade Universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana.

Distribuídas em uma área superior a 80 hectares, as vitrines reúnem experimentos desenvolvidos e validados em campo, oferecendo aos produtores rurais tecnologias prontas para serem replicadas em suas propriedades. A proposta é aproximar a pesquisa científica da prática no campo, incentivando sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis.

Durante a visita, o público poderá conhecer demonstrações de práticas inovadoras voltadas às produções animal e vegetal, além de conversar diretamente com pesquisadores responsáveis pelos estudos desenvolvidos na UEMS. As tecnologias apresentadas foram planejadas para atender as características do Pantanal, promovendo inovação sem deixar de lado a conservação do meio ambiente.

As vitrines também evidenciam a integração entre ciência, sustentabilidade e desenvolvimento regional, mostrando alternativas para diversificar a produção agropecuária e ampliar a produtividade com responsabilidade ambiental.

A visitação será gratuita, com mais informações e acesso pela entrada principal do evento. Nesta sexta-feira, as vitrines estarão abertas das 13h30 às 16h30. No sábado, poderão ser visitadas das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30. Já no domingo, o funcionamento será das 08h às 11h e das 13h30 às 14h30.

Consolidado como o maior encontro voltado à produção sustentável no Pantanal, o evento chega à terceira edição reunindo pesquisadores, produtores rurais, estudantes, empreendedores e representantes de diversos setores. Além das vitrines tecnológicas, a programação inclui painéis, oficinas, espaços de negócios e atividades voltadas à inovação, bioeconomia, turismo, cultura e desenvolvimento regional.

A relação completa das vitrines tecnológicas do Pantanal Tech MS 2026 pode ser conferida no site oficial do evento.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Futebol

Aquidauanense anuncia rescisão contratual com atacante Walter

Aquidauana

Agricultura familiar terá espaço de destaque durante Pantanal Tech MS

Saúde

Transporte de pacientes ganha reforço com novo micro-ônibus em Aquidauana

Veículo será utilizado no deslocamento de usuários do SUS para consultas, exames, cirurgias e tratamentos especializados

Samu foi acionado

Desvio para não atropelar cachorro causa queda de moto com duas idosas em Aquidauana

Publicidade

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

ÚLTIMAS

Ação preventiva

Saúde de Anastácio leva vacinação e orientação aos moradores de Águas do Rio Miranda

Equipes realizaram vacinação de cães e gatos, testes rápidos de leishmaniose e orientações à população sobre prevenção de doenças

SAÚDE

Saúde lança plano para enfrentar El Niño e mudanças climáticas

Plano prevê investimentos de R$ 9,8 bilhões

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo