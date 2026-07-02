Pantanal Tech MS 2026 terá número recorde de vitrines tecnológicas

Campos experimentais reúnem pesquisas da UEMS já testadas em campo e prontas para serem aplicadas por produtores rurais durante o evento em Aquidauana
Pantanal Tech MS 2026 terá a exposição de 25 vitrines tecnológicas / Divulgação
Um dos principais atrativos do Pantanal Tech MS 2026 será a exposição de 25 vitrines tecnológicas, que apresentarão soluções voltadas à produção sustentável no bioma pantaneiro. Os espaços estarão disponíveis para visitação gratuita entre sexta-feira (03) e domingo (05), durante a terceira edição do evento, realizado na Unidade Universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana.
Distribuídas em uma área superior a 80 hectares, as vitrines reúnem experimentos desenvolvidos e validados em campo, oferecendo aos produtores rurais tecnologias prontas para serem replicadas em suas propriedades. A proposta é aproximar a pesquisa científica da prática no campo, incentivando sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis.
Durante a visita, o público poderá conhecer demonstrações de práticas inovadoras voltadas às produções animal e vegetal, além de conversar diretamente com pesquisadores responsáveis pelos estudos desenvolvidos na UEMS. As tecnologias apresentadas foram planejadas para atender as características do Pantanal, promovendo inovação sem deixar de lado a conservação do meio ambiente.
As vitrines também evidenciam a integração entre ciência, sustentabilidade e desenvolvimento regional, mostrando alternativas para diversificar a produção agropecuária e ampliar a produtividade com responsabilidade ambiental.
A visitação será gratuita, com mais informações e acesso pela entrada principal do evento. Nesta sexta-feira, as vitrines estarão abertas das 13h30 às 16h30. No sábado, poderão ser visitadas das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30. Já no domingo, o funcionamento será das 08h às 11h e das 13h30 às 14h30.
Consolidado como o maior encontro voltado à produção sustentável no Pantanal, o evento chega à terceira edição reunindo pesquisadores, produtores rurais, estudantes, empreendedores e representantes de diversos setores. Além das vitrines tecnológicas, a programação inclui painéis, oficinas, espaços de negócios e atividades voltadas à inovação, bioeconomia, turismo, cultura e desenvolvimento regional.
A relação completa das vitrines tecnológicas do Pantanal Tech MS 2026 pode ser conferida no site oficial do evento.
Saúde
Veículo será utilizado no deslocamento de usuários do SUS para consultas, exames, cirurgias e tratamentos especializados
Ação preventiva
Equipes realizaram vacinação de cães e gatos, testes rápidos de leishmaniose e orientações à população sobre prevenção de doenças
SAÚDE
Plano prevê investimentos de R$ 9,8 bilhões
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS