Pantanal Tech MS 2026 terá número recorde de vitrines tecnológicas

Pantanal Tech MS 2026 terá a exposição de 25 vitrines tecnológicas / Divulgação

Um dos principais atrativos do Pantanal Tech MS 2026 será a exposição de 25 vitrines tecnológicas, que apresentarão soluções voltadas à produção sustentável no bioma pantaneiro. Os espaços estarão disponíveis para visitação gratuita entre sexta-feira (03) e domingo (05), durante a terceira edição do evento, realizado na Unidade Universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana.

Distribuídas em uma área superior a 80 hectares, as vitrines reúnem experimentos desenvolvidos e validados em campo, oferecendo aos produtores rurais tecnologias prontas para serem replicadas em suas propriedades. A proposta é aproximar a pesquisa científica da prática no campo, incentivando sistemas de produção mais eficientes e sustentáveis.

Durante a visita, o público poderá conhecer demonstrações de práticas inovadoras voltadas às produções animal e vegetal, além de conversar diretamente com pesquisadores responsáveis pelos estudos desenvolvidos na UEMS. As tecnologias apresentadas foram planejadas para atender as características do Pantanal, promovendo inovação sem deixar de lado a conservação do meio ambiente.

As vitrines também evidenciam a integração entre ciência, sustentabilidade e desenvolvimento regional, mostrando alternativas para diversificar a produção agropecuária e ampliar a produtividade com responsabilidade ambiental.

A visitação será gratuita, com mais informações e acesso pela entrada principal do evento. Nesta sexta-feira, as vitrines estarão abertas das 13h30 às 16h30. No sábado, poderão ser visitadas das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30. Já no domingo, o funcionamento será das 08h às 11h e das 13h30 às 14h30.

Consolidado como o maior encontro voltado à produção sustentável no Pantanal, o evento chega à terceira edição reunindo pesquisadores, produtores rurais, estudantes, empreendedores e representantes de diversos setores. Além das vitrines tecnológicas, a programação inclui painéis, oficinas, espaços de negócios e atividades voltadas à inovação, bioeconomia, turismo, cultura e desenvolvimento regional.

A relação completa das vitrines tecnológicas do Pantanal Tech MS 2026 pode ser conferida no site oficial do evento.