Pantanal Tech MS caminha para se tornar evento oficial e consolida protagonismo em inovação

Luciana Nassar/ALEMS

O Pantanal Tech MS, um dos maiores encontros de tecnologia, inovação e empreendedorismo do interior de Mato Grosso do Sul, está prestes a ganhar ainda mais relevância no cenário estadual. Tramita na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 180/2025, de autoria do deputado estadual Caravina (PSDB), que propõe a inclusão oficial do evento no Calendário de Eventos do Estado.

A proposta, atualmente em análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), estabelece que o Pantanal Tech MS passe a ser realizado anualmente no último final de semana de junho, na unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Aquidauana.