Pantanal Tech MS reúne 30 mil pessoas e movimenta mais de R$ 5 milhões em leilão

Terceira edição do Pantanal Tech MS registrou público recorde ao longo dos três dias do evento / O Pantaneiro

Mais de 30 mil pessoas passaram pelo Pantanal Tech MS 2026 durante os três dias de programação, entre sexta-feira (03) e domingo (05), na fazenda da Unidade Universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana. Consolidado como o maior encontro voltado à produção sustentável no bioma pantaneiro, o evento também registrou outro marco histórico, com o primeiro leilão oficial de animais da feira. A iniciativa inédita movimentou mais de R$ 5 milhões em negócios.

Promovido em parceria com a P Remates, o leilão evidenciou a força da pecuária pantaneira, reunindo criadores reconhecidos pela qualidade genética de seus rebanhos, investidores e produtores rurais em um ambiente voltado à geração de negócios e ao fortalecimento do setor. No total, foram ofertados 12 lotes presenciais e outros 20 lotes filmados.

Ao longo dos três dias, o Pantanal Tech reuniu pesquisadores, estudantes, produtores rurais, empresários, instituições públicas e privadas, além da população de Aquidauana e visitantes de diversas regiões de Mato Grosso do Sul e de outros estados. A programação contou com palestras, fóruns, oficinas, vitrines tecnológicas, exposições, apresentações culturais, rodadas de negócios e demonstrações práticas voltadas ao desenvolvimento sustentável do Pantanal.

Um dos principais destaques desta edição foi o recorde de 25 vitrines tecnológicas distribuídas em uma área superior a 80 hectares. Os espaços apresentaram soluções já validadas em campo para produção sustentável, aproximando a pesquisa científica da realidade dos produtores rurais e incentivando a adoção de tecnologias voltadas ao aumento da produtividade e à conservação do bioma.

Além da programação técnica, o evento ampliou a oferta de serviços gratuitos à população. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) promoveu uma campanha de vacinação contra a influenza por meio da unidade móvel do programa MS Vacina Mais, em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Aquidauana.

Outra novidade foi a participação inédita da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que levou ao evento a Van dos Direitos. Durante os três dias, a unidade móvel ofereceu orientações jurídicas, consultas processuais e atendimento gratuito, aproximando os serviços da instituição da população da região.

O Pantanal Tech MS 2026 também reforçou o compromisso com a inclusão ao inaugurar o Espaço de Acolhimento, Bem-Estar e Autorregulação. O ambiente disponibilizou atendimento de assistente social, psicólogo, profissionais do AEE (Atendimento Educacional Especializado) e monitores capacitados, oferecendo apoio emocional, acolhimento e orientação aos visitantes, estudantes, expositores e colaboradores.

A participação do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) e do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) também marcou a programação, com ações voltadas ao fortalecimento da produção rural sustentável, à difusão de tecnologias e ao incentivo à inovação no campo, reforçando a importância da integração entre pesquisa, extensão rural e setor produtivo.

Entre as atrações que mais chamaram a atenção do público esteve a demonstração da Marinha do Brasil, que realizou uma simulação operacional com helicóptero da Aviação Naval e descida de militares por rapel. A apresentação reuniu centenas de espectadores e destacou a capacidade de atuação da instituição em missões de resgate e operações especiais. A presença da oficial Isabela Ferreira do Amorim, uma das duas primeiras mulheres formadas como piloto da Marinha do Brasil, também foi um dos momentos marcantes do evento.

Com recorde de público, programação diversificada e resultados expressivos tanto na geração de conhecimento quanto na movimentação econômica, o Pantanal Tech MS encerrou sua terceira edição consolidando Aquidauana como um dos principais polos de debate sobre inovação, sustentabilidade e desenvolvimento do Pantanal, fortalecendo a conexão entre universidade, setor produtivo, instituições públicas e sociedade.

As galerias de fotos dos três dias do evento estão disponíveis no site O Pantaneiro, que também acompanhou o evento com matérias e vídeos exclusivos nas redes sociais.