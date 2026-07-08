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Edição histórica

Pantanal Tech MS reúne 30 mil pessoas e movimenta mais de R$ 5 milhões em leilão

Terceira edição consolidou Aquidauana como referência em inovação, produção sustentável e integração entre pesquisa e campo

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/07/2026 às 09:58

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Terceira edição do Pantanal Tech MS registrou público recorde ao longo dos três dias do evento / O Pantaneiro

Mais de 30 mil pessoas passaram pelo Pantanal Tech MS 2026 durante os três dias de programação, entre sexta-feira (03) e domingo (05), na fazenda da Unidade Universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana. Consolidado como o maior encontro voltado à produção sustentável no bioma pantaneiro, o evento também registrou outro marco histórico, com o primeiro leilão oficial de animais da feira. A iniciativa inédita movimentou mais de R$ 5 milhões em negócios.

Promovido em parceria com a P Remates, o leilão evidenciou a força da pecuária pantaneira, reunindo criadores reconhecidos pela qualidade genética de seus rebanhos, investidores e produtores rurais em um ambiente voltado à geração de negócios e ao fortalecimento do setor. No total, foram ofertados 12 lotes presenciais e outros 20 lotes filmados.

Ao longo dos três dias, o Pantanal Tech reuniu pesquisadores, estudantes, produtores rurais, empresários, instituições públicas e privadas, além da população de Aquidauana e visitantes de diversas regiões de Mato Grosso do Sul e de outros estados. A programação contou com palestras, fóruns, oficinas, vitrines tecnológicas, exposições, apresentações culturais, rodadas de negócios e demonstrações práticas voltadas ao desenvolvimento sustentável do Pantanal.

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Um dos principais destaques desta edição foi o recorde de 25 vitrines tecnológicas distribuídas em uma área superior a 80 hectares. Os espaços apresentaram soluções já validadas em campo para produção sustentável, aproximando a pesquisa científica da realidade dos produtores rurais e incentivando a adoção de tecnologias voltadas ao aumento da produtividade e à conservação do bioma.

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Além da programação técnica, o evento ampliou a oferta de serviços gratuitos à população. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) promoveu uma campanha de vacinação contra a influenza por meio da unidade móvel do programa MS Vacina Mais, em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Aquidauana.

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Outra novidade foi a participação inédita da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que levou ao evento a Van dos Direitos. Durante os três dias, a unidade móvel ofereceu orientações jurídicas, consultas processuais e atendimento gratuito, aproximando os serviços da instituição da população da região.

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O Pantanal Tech MS 2026 também reforçou o compromisso com a inclusão ao inaugurar o Espaço de Acolhimento, Bem-Estar e Autorregulação. O ambiente disponibilizou atendimento de assistente social, psicólogo, profissionais do AEE (Atendimento Educacional Especializado) e monitores capacitados, oferecendo apoio emocional, acolhimento e orientação aos visitantes, estudantes, expositores e colaboradores.

A participação do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) e do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) também marcou a programação, com ações voltadas ao fortalecimento da produção rural sustentável, à difusão de tecnologias e ao incentivo à inovação no campo, reforçando a importância da integração entre pesquisa, extensão rural e setor produtivo.

Entre as atrações que mais chamaram a atenção do público esteve a demonstração da Marinha do Brasil, que realizou uma simulação operacional com helicóptero da Aviação Naval e descida de militares por rapel. A apresentação reuniu centenas de espectadores e destacou a capacidade de atuação da instituição em missões de resgate e operações especiais. A presença da oficial Isabela Ferreira do Amorim, uma das duas primeiras mulheres formadas como piloto da Marinha do Brasil, também foi um dos momentos marcantes do evento.

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Com recorde de público, programação diversificada e resultados expressivos tanto na geração de conhecimento quanto na movimentação econômica, o Pantanal Tech MS encerrou sua terceira edição consolidando Aquidauana como um dos principais polos de debate sobre inovação, sustentabilidade e desenvolvimento do Pantanal, fortalecendo a conexão entre universidade, setor produtivo, instituições públicas e sociedade.

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As galerias de fotos dos três dias do evento estão disponíveis no site O Pantaneiro, que também acompanhou o evento com matérias e vídeos exclusivos nas redes sociais.

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