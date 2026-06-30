Pantanal Tech MS valoriza cultura regional com programação especial

Pavilhão da Economia Criativa reunirá 45 artesãos do município, que irão expor e comercializar peças durante o evento / Divulgação

A cultura pantaneira será um dos grandes destaques da programação do Pantanal Tech MS 2026, que acontece de sexta-feira (03) a domingo (05), em Aquidauana. Organizada pela Sectur (Secretaria Municipal de Turismo), a agenda reúne debates, painéis, exposição de artesanato, rodas de conversa e apresentações voltadas à valorização das tradições, da identidade regional e da economia criativa.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Pepeu Fialho, a proposta é fortalecer a identidade cultural do Pantanal, ao mesmo tempo em que amplia a visibilidade dos artistas, artesãos e empreendedores criativos do município.

"Será uma apresentação sobre a nossa cultura pantaneira", destacou o secretário.

Um dos principais espaços será o Pavilhão da Economia Criativa, onde 45 artesãos de Aquidauana irão expor e comercializar peças produzidas no município, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido na região e incentivar o fortalecimento do artesanato local.

"Estaremos com 45 artesãos criativos de Aquidauana expondo e comercializando seus produtos. É uma forma de divulgar, comercializar e mostrar o que temos de melhor no nosso artesanato local", ressaltou Pepeu Fialho.

A programação também contempla atividades turísticas. No Pavilhão de Turismo e Gastronomia, especialistas e empresários participarão de painéis e rodas de conversa sobre mercado, oportunidades, tendências e o uso da inteligência artificial aplicada ao setor.

Entre os convidados estão o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, a diretora do Sebrae/MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Sandra Amarilha, e o empresário Gilmar França, do Terroir Pantanal. O debate será mediado pelo secretário Pepeu Fialho.

"Vamos conversar sobre mercado, oportunidades e tendências no turismo do Estado. Também teremos palestras com empresários de Aquidauana e conteúdos sobre inteligência artificial aplicada ao turismo. Será um momento para empresários do setor de Aquidauana e de toda a região se atualizarem em conhecimento", completou o titular da pasta de Turismo aquidauanense.

Diálogos criativos

Na sexta-feira, a programação também contará com uma série de painéis voltados à valorização da cultura pantaneira e ao fortalecimento da economia criativa. Às 14h30, será realizado o painel "Diálogos Criativos: Arte, Cultura e Identidade Pantaneira", reunindo Paulo Corrêa de Oliveira e Sônia Corrêa, com mediação de Elbio Gazozo, do Instituto Morro Azul.

Na sequência, às 16h15, acontece "Diálogos Criativos: Saberes do Homem Pantaneiro – Cultura, Território e Pertencimento", com a participação de Cláudia Medeiros, Seu Rondon e Clarice Barros de Souza, sob mediação de Tati Scaff.

Durante o encontro, Cláudia Medeiros apresentará experiências desenvolvidas ao longo de mais de duas décadas de atuação no Pantanal, destacando o projeto Sapicuá Pantaneiro como exemplo de integração entre memória, patrimônio cultural, educação e economia criativa.

Logo depois, às 17h15, será promovido o painel "Diálogos Criativos: Economia Criativa e Mercado", realizado em parceria entre Setesc, Sebrae e Sectur Aquidauana. A atividade contará com a participação de Pepeu Fialho, Alexandre Perico e Dani Muniz, com mediação de Luciana Azambuja.

Noite Pantaneira encerra a programação cultural

Encerrando as atividades do primeiro dia, às 19 horas, o público poderá acompanhar a Noite Pantaneira – "Duas Cidades, Um Só Pantanal", iniciativa desenvolvida pela Sectur Aquidauana em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura de Miranda.

A programação reunirá apresentações de música regional, toque de berrante, declamações, contação de histórias, desfile da faixa pantaneira, exposição de cerâmica indígena e apresentações de danças típicas do Pantanal e dos povos originários, celebrando a riqueza cultural da região.

Sobre o Pantanal Tech MS

O Pantanal Tech MS chega à terceira edição consolidado como o maior encontro de produção sustentável do Pantanal, reunindo vitrines tecnológicas, painéis, oficinas e espaços de negócios que integram inovação, bioeconomia, turismo e cultura. Em 2026, o evento será realizado entre os dias 03 e 05 de julho, na Unidade Universitária da UEMS, em Aquidauana.

