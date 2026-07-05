Pantanal Tech ofereceu vacinação e serviços de saúde ao público

O Pantaneiro

Além de reunir inovação, tecnologia e sustentabilidade, o Pantanal Tech MS 2026 também disponibilizou serviços gratuitos de saúde à população. Entre eles esteve a campanha de vacinação contra a influenza, realizada na van do programa MS Vacina Mais, da Secretaria de Estado de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana.

A imunização foi oferecida durante a manhã desta sexta-feira (3), até as 11 horas, para toda a população a partir dos seis meses de idade que ainda não havia recebido a vacina contra a gripe neste ano.

Em entrevista ao O Pantaneiro, a enfermeira Déborah Luziana Marcon de Mello do Núcleo regional de saúde de Aquidauana destacou que a ação registrou boa adesão dos visitantes do evento. "A gente ofertou a vacina da influenza, que estava aberta para a população em geral. Tivemos uma boa procura durante os dias de vacinação."

Segundo a enfermeira, a divulgação realizada durante o Pantanal Tech e a parceria entre os órgãos envolvidos contribuíram para o sucesso da campanha. "As pessoas procuraram bastante o serviço. Fizemos divulgação por meio da mídia local e do próprio evento, além de contarmos com o apoio do município e da SES."

Déborah explicou ainda que a vacinação esteve disponível para todas as faixas etárias a partir dos seis meses de idade. "Qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade que ainda não havia tomado a vacina contra a influenza neste ano pôde receber a dose."

A ação integrou a programação de serviços oferecidos no Pantanal Tech 2026, reforçando que, além de promover ciência, tecnologia e inovação, o evento também abriu espaço para iniciativas voltadas à prevenção e à promoção da saúde da população.