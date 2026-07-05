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PANTANAL TECH 2026

Pantanal Tech realiza 1º Fórum Brasileiro de Pecuária de Precisão, IA e Sustentabilidade

O evento realizado dentro do Pantanal Tech reuniu pesquisadores, produtores, estudantes, startups e especialistas do Brasil e do exterior para discutir como as novas tecnologias podem tornar a pecuária mais eficiente, produtiva e sustentável.

Redação

Publicado em 05/07/2026 às 14:50

Atualizado em 05/07/2026 às 15:09

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O Pantaneiro

O Pantanal Tech 2026 sediou o 1º Fórum Brasileiro de Pecuária de Precisão, Inteligência Artificial e Sustentabilidade, reunindo pesquisadores, produtores, estudantes, startups e especialistas do Brasil e do exterior para discutir como as novas tecnologias podem tornar a pecuária mais eficiente, produtiva e sustentável.

Coordenado pela professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Vanessa Aparecida de Moraes Weber, o encontro apresentou aplicações de inteligência artificial, visão computacional e análise de dados voltadas ao manejo de bovinos, suínos e outras atividades pecuárias.

Em entrevista ao O Pantaneiro, Vanessa destacou que a proposta do fórum foi aproximar a inovação da realidade do campo.

"A inteligência artificial tem sido muito utilizada na pecuária de precisão. Com ferramentas como a visão computacional, é possível coletar dados dos animais e do manejo, permitindo uma tomada de decisão mais eficiente. Isso resulta em maior produtividade com menor uso dos recursos naturais, unindo tecnologia e sustentabilidade."

O evento contou com palestrantes nacionais e internacionais, representantes da Embrapa, universidades, startups e empresas do setor, além da participação da Google for Startups Brasil, fortalecendo o intercâmbio de conhecimento entre pesquisadores e produtores.

Moderador do Fórum, o professor e zootecnista Artur dos Santos Maciel, da Universidade Federal de Goiás (UFG), destacou a importância da iniciativa e elogiou a grande estrutura do Pantanal Tech, que o surpreendeu pelo tamanho e prestígio do público. Sobre o Fórum ele ressaltou a experiencia. "Foi uma experiência muito importante. Tivemos a participação de produtores, estudantes, startups, empresários e pesquisadores. A pecuária de precisão nos permite alcançar uma produção mais eficiente e sustentável, e esse Fórum mostrou que Mato Grosso do Sul está desenvolvendo tecnologias alinhadas ao que existe de mais moderno no mundo."

Entre os quase 100 projetos apresentados esteve o ArrobaMAX, desenvolvido por Guilherme Rocha, Leandro Bitencourt e Henrique Colombelli. A solução utiliza inteligência artificial integrada ao WhatsApp para auxiliar produtores na gestão do rebanho, oferecendo informações sobre pesagens, ganho médio diário, lotes e indicadores produtivos de forma prática e acessível.

Com a participação expressiva do público e de especialistas de diversas instituições, a primeira edição do fórum consolidou o Pantanal Tech como um espaço estratégico para o debate sobre inovação no agronegócio. A expectativa da organização é que o encontro passe a integrar de forma permanente a programação do evento, fortalecendo Mato Grosso do Sul como referência em tecnologia aplicada à pecuária sustentável.

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