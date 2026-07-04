Pantanal Tech realiza Encontro Regional de Ecossistemas em Aquidauana

O Encontro Regional dos Ecossistemas de Inovação reuniu, nesta sexta-feira (3), durante a programação do Pantanal Tech 2026, representantes de instituições, universidades, empreendedores e lideranças para debater o fortalecimento da inovação em Mato Grosso do Sul. O evento, promovido pela Semadesc e pelo InovaAQUI, foi exclusivo para integrantes dos ecossistemas de inovação participantes e convidados.

O ecossistema de inovação de Aquidauana e Anastácio vem ganhando destaque nacional por desenvolver soluções voltadas ao bioma pantaneiro. Impulsionado pelo ambiente universitário e pela articulação regional do InovaAQUI, o polo concentra iniciativas nas áreas de bioeconomia, agronegócio e transição energética.

A programação contou com a participação do secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Sena, da coordenadora de Inovação do Sebrae/MS, Luciene Matos, e marcou a apresentação oficial de Luana Prates como nova coordenadora estadual de Inovação de Mato Grosso do Sul.

Durante sua fala, Ricardo Sena destacou o reconhecimento que os ecossistemas sul-mato-grossenses vêm conquistando em nível nacional e ressaltou a importância da colaboração entre os diferentes atores do setor.

"Os ecossistemas de inovação de Mato Grosso do Sul estão em destaque na projeção nacional. Para nós é motivo de satisfação poder contribuir com esse crescimento. Este é um momento de união, de fortalecimento das parcerias e de construção conjunta para que o Estado continue avançando na inovação", afirmou. Durante o evento foi assinado o pacto de inova

O encontro também reforçou a importância da integração entre universidades, poder público, iniciativa privada e instituições de apoio ao empreendedorismo, consolidando o Pantanal Tech como um espaço estratégico para a troca de experiências, o fortalecimento de redes colaborativas e a promoção de soluções inovadoras voltadas ao desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul.