Pantanal Tech: Reitor da UEMS terá agenda em Aquidauana nesta terça

Divulgação

O reitor da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Laércio Alves de Carvalho vai participar da sessão legislativa da próxima terça-feira (25), no plenário da Câmara Municipal de Aquidauana. O presidente da Casa de Leis, vereador Nilson Pontim, convidou o reitor para discutir sobre a realização do Pantanal Tech MS. O evento ocorrerá nos dias 28 e 29 de junho de 2024, na UEMS em Aquidauana.

O evento é resultado da parceria entre a UEMS e o Governo do Estado, tendo a educação, ciência, tecnologia e inovação como um de seus eixos estratégicos de desenvolvimento.

Segundo o site do governo do Estado, a proposta do Pantanal Tech MS é apresentar uma agenda positiva entre sustentabilidade e produção na região geográfica do bioma Pantanal, de modo a divulgar as boas práticas tecnológicas e inovadoras da produção sustentável.

A programação começa no dia 28, à noite, com show do Gabriel Sater e do Trio Violada. No dia 29, a conferência nacional e estadual conta com a presença do governador Eduardo Riedel e demais autoridades. A entrada é franca.

O evento ainda conta com apoio logístico da Prefeitura de Aquidauana, ajudando inclusive a UEMS nos serviços de manutenção e recuperação das estradas e acessos dentro do campus, já tendo sido concluído o serviço de lajotamento e emulsão asfáltica em vários espaços públicos do campus de Aquidauana.

Equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais está trabalhando na recuperação das estradas que dão acessos às áreas de pisciculturas, viveiros, laboratórios e áreas de manejo do campus, bem como, abrindo novas estradas para os locais que estão inserido no mapa do evento.

Na entrada principal da universidade e do estacionamento central foram feitos os serviços de tapa-buracos. Além disso, a prefeitura disponibilizou uma equipe para fazer a recuperação das luminárias do pátio principal da UEMS.

*Informações da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Aquidauana.