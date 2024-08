Pantanal tem apenas um foco de incêndio, diz comandante de Aquidauana

Divulgação

Na manhã de ontem (13), foi realizado um sobrevoo de monitoramento em todo o perímetro da área queimada do grande incêndio que ocorreu nos municípios de Aquidauana e Miranda nos últimos dias.

O objetivo do comandante do bombeiro em Aquidauana, Capitão Saldanha, foi verificar se ainda havia algum foco ativo que representasse risco de um novo incêndio nas proximidades.

Durante todo o trajeto foi verificado apenas um foco ativo, o qual já tem equipes do bombeiro e funcionários das fazendas atuando. No mais, apenas alguns tocos queimando no interior da área queimada e um fogo subterrâneo no interior de uma lagoa seca próximo ao Rio Negro.



Ao todo foram percorridos em torno de 400km, que só foi possível devido ao apoio do helicóptero da Coordenadoria Geral de Patrulhamento Aéreo - CGPA.

Veja as fotos: