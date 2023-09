Pantaneta 2023 vai ter Léo Santana, Chiclete com Banana, Paolla e muito mais!

Leo Santana fará super show em Aquidauana / Divulgação

Aquidauana vai virar palco de grandes atrações na Pantaneta 2023 com shows do Léo Santana e Chiclete com Banana! O festival com mais de 20 anos de tradição traz para a Avenida Pantaneta um dos maiores carnavais fora de época do Estado.

Em parceria com a Better Shows, NFM e Arena Show, o festival acontecerá em 2 dias de folia na próxima semana, nos dias 6 e 7 de outubro, e promete ser marcado por muita música de qualidade e diversão.

Confira a programação:

Dia 6 de outubro (sexta-feira):

Léo Santana

Matheus Kruz

Paolla

Dj Jackson Seballo

Dia 7 de outubro (sábado):

Chiclete com Banana

Resenha Play

Koisabamba

Dj Jackson Seballo

Os organizadores da Pantaneta se comprometem em entregar um festival com momentos inesquecíveis em uma incrível estrutura, garantindo um evento de sucesso e com um público muito maior que do ano passado.

A entrada será gratuita na área pipoca, mas também serão oferecidos convites para o abadá e bangalô individuais para aqueles que desejam curtir os shows com mais conforto e exclusividade.

Os interessados em participar do evento podem adquirir os ingressos pelo site oficial da Pantaneta: www.pantaneta.com.br, ou nos postos de venda:

Aquidauana: Loja Casa Branca, Supermercado Seriema, Texas Burguer e Blue Lilly;

Miranda: Academia do Buda;

Sidrolândia: Espaço Country;

Jardim: Conveniência Badaró;

Bonito: Villa Rebuá;

Corumbá: Country Pub;

Ponta Porã: Conveniência Black Beer;

Dourados: Loja Anita Calçados Shopping Avenida Center e Gugu Lanches;

Campo Grande: Belga Beer, Zero67 e Anita Calçados da 14 de Julho.

Fique por dentro de todas as notícias e novidades sobre o evento pelas redes sociais da Pantaneta (@pantanetaoficial) e se prepare para fazer parte da história dessa festa tão renomada.