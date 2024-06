De MS, recém-casados ganham bênção do Papa Francisco em Roma

Arquivo pessoal

Já é tradição o Papa Francisco conceder uma bênção especial a todos os recém-casados presentes nas Audiências Gerais das quartas-feiras, em Roma.

E a quarta-feira, dia 12 de junho, Dia dos Namorados será totalmente eternizada na memória do casal sul-mato-grossense Renato Lopes de Paula, de 35 anos, e Alana Scheid Rossato, de 27. Eles foram abençoados pelo Papa Francisco em Roma.

A história de amor do casal começou em Aquidauana, cidade natal de Renato e onde Alana, que é paranaense, passou sua adolescência.

Entre encontros e desencontros da vida, o casal teve a cerimônia de casamento realizada no dia 31 de maio deste ano na Paróquia São Francisco de Assis, em Campo Grande.

“A gente já sabia que a lua de mel seria na Europa, mas não havíamos decidido o país. Logo após definirmos que seria na Itália, a Alana insistiu para conhecer Paris, eu não queria porque a logística ia ficar ruim, mas acabou que essa decisão tornou o encontro com o Papa possível, pois já havíamos montado todo o roteiro e o destino quis que estivéssemos em Roma exatamente no dia certo”, pontua Renato.

“Só descobrimos que havia a chance de participar de uma celebração com o Papa e ainda receber uma benção ao recém casados só depois de todo o roteiro montado. Tínhamos todos os requisitos e esperamos dar tudo certo para contar aos amigos e familiares”, complementa Renato.

Ele comenta que momentos antes da benção, a ansiedade tomou conta do casal, que irá guardar pra sempre emoção de estar próximo ao Papa.

“Como a cerimônia é para os recém casados todos que vão receber as bençãos do Papa devem estar vestidos como noivos. E estar ali em frente ao Papa é incrível, era uma das coisas que queria fazer antes de morrer, era quase uma meta de vida. É como se o casamento já tivesse trazendo coisas que a gente nem imaginava”, relembra o empresário, emocionado com tanto privilégio.

Como fazer o pedido ao Vaticano

Já é tradição o Papa Francisco conceder uma bênção especial a todos os recém-casados presentes nas Audiências Gerais das quartas-feiras. Basta entrar no site da Prefeitura da Casa Pontifícia para fazer o pedido e encaminhar os documentos necessários, como a cópia da certidão de casamento, e com a data da Audiência Geral em que o casal se fará presente.