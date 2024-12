Papai Noel chega em Aquidauana na noite desta sexta-feira

Juliano Dervalho, Prefeitura de Aquidauana

Aquidauana vai celebrar a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes da Praça do Natal, dando mais brilho, cor e alegria para o fim de ano na cidade, na noite desta sexta-feira (6), a partir das 19h.

Em sua 8ª edição, o Natal da Esperança, com entrada franca, é realizado pela Prefeitura de Aquidauana, por meio de um trabalho conjunto de várias secretarias municipais.

O prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza, convidados e da comunidade, fará a entrega da “chave da cidade” para o Papai Noel.

Além disso, as famílias poderão prestigiar a praça de alimentação e, também, assistir à apresentação da Banda Exaltation Brass.

Odilon convida os moradores. “Quero convidar a todos vocês para estarem conosco, amanhã à noite, na Praça dos Estudantes, que se tornará a nossa Praça do Natal. Será um momento de muita alegria para celebrarmos a magia do Natal. Está tudo ficando muito lindo, preparado com capricho por nossa equipe para a população. Estão todos convidados!”.

Além da decoração natalina na Praça dos Estudantes, os aquidauanenses e turistas podem contemplar ao longo da Avenida Pantaneta uma decoração temática especial, com uma gigante árvore de Natal na rotatória e a ornamentação da Praça do Tereré.