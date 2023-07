Aquidauana amanhece com temperatura amena e não há previsão de chuva

Aquidauana segue com frio mas sem chuva / O Pantaneiro

O frio no centro-sul do Brasil já está causando geadas, como ocorreu na sexta-feira, 14. Agora, as previsões indicam que uma nova massa de ar polar atingirá o País neste domingo, fazendo as temperaturas caírem ainda mais.

No Mato Grosso do Sul, a previsão para o final de semana é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade que favorece o tempo seco.

De acordo com o site Clima Tempo, em Aquidauana, o domingo, amanhece na casa dos 14°C com elevação de temperatura em torno dos 32°C e aquecimento maior também em torno das 14 horas às 18 horas. O dia seguirá com algumas nuvens, e sem previsão de chuva, e a umidade estará em 49%.

Na segunda, dia 17, terá sol e muitas nuvens a tarde. A noite terá nebulosidade, porém não chove. O dia começa na casa dos 15° e deve chegar a 30°.

A massa de ar frio atuou com mais intensidade na região Centro-Sul do Estado, portanto as menores temperaturas foram registradas nas cidades de Rio Brilhante (4,4°C), Nova Alvorada do Sul (4,5°C) e Sidrolândia (5,5°C) na madrugada dessa sexta-feira (14). Em Campo Grande a temperatura mínima foi de 7,8°C.