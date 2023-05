Para comemorar o Dia das Mães, secretária realizou jantar festivo

Na noite de ontem, 11, a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou um jantar festivo em comemoração ao Dia das Mães, para homenagear todas as mamães dos projetos sociais: Pelotão Esperança, Bombeiros do Amanhã, Patrulha Mirim e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Além do jantar, as mamães puderam assistir e se emocionar com os vídeos dos seus filhos nos projetos sociais. A emoção correu solta! As mães também participaram de dinâmicas e sorteio de brindes. O jantar foi embalado com as músicas do repertório do cantor Eduardo Arimura.

Além das mamães, também estiveram prestigiando o evento, a secretária municipal de Assistência Social - Josilene Rosa, os vereadores Humberto Torres, Wezer Lucarelli e Clériton Alvarenga, o comandante do 1º SGBM - Cap. Alex Fernandes e os monitores militares, equipes e coordenadores da SAS que trabalham em todos os projetos sociais.