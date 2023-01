Para tirar criançada do celular, família se reúne em acampamento durante férias na bisavó

Crianças durante brincadeiras / (Foto: Divulgação)

Reunir toda a família é uma tarefa difícil para muitos lares brasileiros, mas não para a família da matriarca Felicina da Silva Paulo, de 93 anos, que desde 2020 criou o ‘Acampabisa’, um acampamento de férias com todas as crianças da geração do parentesco Paulo.

A ideia surgiu para fortalecer a união dos familiares e tirar um tempo com as crianças, longe da tela do celular, televisão ou computador.

Aproveitar o crescimento de cada um com ‘infância raiz’, de brincadeiras, correrias e amizade entre os primos e amigos.

Ana Carina, filha de Feliciana, conta que o último encontro reuniu cerca de 30 crianças, entre netos, primos e amigos de conhecidos. Durante as férias escolares, eles participam de gincanas, almoços saudáveis e brincadeiras.

“Esse projeto nasceu no coração da nossa família, pois temos muitas crianças e quando estão de férias vem todos para casa da mãe. São crianças vindas de Dourados, Campo Grande e daqui mesmo. Observando a ociosidade deles e, por ficarem muito na tv e celular, resolvemos fazer atividades com eles”.

Cada um da família contribui para algo, enquanto as crianças brincam, os adultos limpam o quintal, fazem almoço ou lanche e aproveitam para a integração. “Para o ano que vem já estamos programando fazer um maior, com mais crianças.