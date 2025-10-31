Paracanoísta Alan Nantes recebe maior honraria da Assembleia Legislativa

O atleta recebeu a comenda das mãos do deputado Pedro Kemp / Assembleia Legislativa de MS

O atleta paralímpico Alan Nantes foi um dos homenageados na sessão solene da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizada na noite de quarta-feira (29), recebendo a Comenda do Mérito Legislativo, uma das mais altas honrarias concedidas pelo parlamento estadual. A cerimônia ocorreu no auditório Manoel de Barros, no Parque dos Poderes.

Entre apenas dez agraciados com a insígnia de honra, Nantes destacou a importância do reconhecimento: "Para mim foi uma honra muito grande. Essa medalha é um sinal de reconhecimento do poder público". O atleta, que recebeu a comenda das mãos do deputado Pedro Kemp, reforçou seu compromisso em representar o estado nas competições internacionais.

O presidente da Assembleia, deputado Gerson Claro, enfatizou durante a solenidade que os homenageados "representam o Mato Grosso do Sul que quer voar mais alto". Já o governador Eduardo Riedel destacou a diversidade dos agraciados e sua contribuição para o desenvolvimento do estado.

A comenda chega em momento estratégico na carreira do paracanoísta, que se prepara para competições internacionais na Europa em 2026. A honraria reconhece sua trajetória de dedicação ao esporte paralímpico e a projeção do nome de Mato Grosso do Sul no cenário esportivo nacional e internacional.

